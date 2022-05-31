Люди министра нагрянули в екатеринбургский лицей из-за ЛГБТ-танца

Лицей славится в Верх-Исетском районе качеством образования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В проверке, которая проходит в лицее №12 Екатеринбурга после «ЛГБТ-танца», участвуют не только городские, но и областные чиновники. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации Верх-Исетского района, знакомый с ситуацией. По его словам, образовательное учреждение имеет репутацию лучшего и всегда славилось своим патриотизмом.

«[Министр образования Свердловской области Юрий] Биктуганов устроил нагоняй, теперь все [чиновники] там, в лицее. Директор на очень хорошем счету, работает там с 70-х годов. В лицее регулярно поводят патриотические акции, участвуют в шествии „Бессмертный полк“. Если комиссия не найдет на месте человека, отвечающего за воспитательную работу, санкции, к сожалению, могут применить к самому директору», — сказал собеседник агентства.

Инсайдер добавил, что в лицее учатся дети многих статусных горожан. «Школа считается лучшей в районе по качеству образования, там, например, самые высокие показатели по ЕГЭ. Директор восстанавливает в лицее бассейн, отремонтировала стадион (причем не за счет бюджета). Случившийся скандал — какое-то нелепое недоразумение», — говорит источник.

Ранее ведущий Владимир Соловьев в своем telegram-канале выложил видео танца, который исполнили учащиеся лицея № 12. Журналист написал, что постановка якобы имеет «ЛГБТ-душок». Руководство лицея заявило, что в танце нет ничего предосудительного.