Люди министра нагрянули в екатеринбургский лицей из-за ЛГБТ-танца

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Школа. Курган, школьная доска, класс, карантин, каникулы, школа, пустые парты
Лицей славится в Верх-Исетском районе качеством образования Фото:

В проверке, которая проходит в лицее №12 Екатеринбурга после «ЛГБТ-танца», участвуют не только городские, но и областные чиновники. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации Верх-Исетского района, знакомый с ситуацией. По его словам, образовательное учреждение имеет репутацию лучшего и всегда славилось своим патриотизмом.

«[Министр образования Свердловской области Юрий] Биктуганов устроил нагоняй, теперь все [чиновники] там, в лицее. Директор на очень хорошем счету, работает там с 70-х годов. В лицее регулярно поводят патриотические акции, участвуют в шествии „Бессмертный полк“. Если комиссия не найдет на месте человека, отвечающего за воспитательную работу, санкции, к сожалению, могут применить к самому директору», — сказал собеседник агентства.

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Инсайдер добавил, что в лицее учатся дети многих статусных горожан. «Школа считается лучшей в районе по качеству образования, там, например, самые высокие показатели по ЕГЭ. Директор восстанавливает в лицее бассейн, отремонтировала стадион (причем не за счет бюджета). Случившийся скандал — какое-то нелепое недоразумение», — говорит источник.

Ранее ведущий Владимир Соловьев в своем telegram-канале выложил видео танца, который исполнили учащиеся лицея № 12. Журналист написал, что постановка якобы имеет «ЛГБТ-душок». Руководство лицея заявило, что в танце нет ничего предосудительного.

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В проверке, которая проходит в лицее №12 Екатеринбурга после «ЛГБТ-танца», участвуют не только городские, но и областные чиновники. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации Верх-Исетского района, знакомый с ситуацией. По его словам, образовательное учреждение имеет репутацию лучшего и всегда славилось своим патриотизмом. «[Министр образования Свердловской области Юрий] Биктуганов устроил нагоняй, теперь все [чиновники] там, в лицее. Директор на очень хорошем счету, работает там с 70-х годов. В лицее регулярно поводят патриотические акции, участвуют в шествии „Бессмертный полк“. Если комиссия не найдет на месте человека, отвечающего за воспитательную работу, санкции, к сожалению, могут применить к самому директору», — сказал собеседник агентства. Инсайдер добавил, что в лицее учатся дети многих статусных горожан. «Школа считается лучшей в районе по качеству образования, там, например, самые высокие показатели по ЕГЭ. Директор восстанавливает в лицее бассейн, отремонтировала стадион (причем не за счет бюджета). Случившийся скандал — какое-то нелепое недоразумение», — говорит источник. Ранее ведущий Владимир Соловьев в своем telegram-канале выложил видео танца, который исполнили учащиеся лицея № 12. Журналист написал, что постановка якобы имеет «ЛГБТ-душок». Руководство лицея заявило, что в танце нет ничего предосудительного.
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