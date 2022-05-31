Шумков открыл уникальное челябинское производство в Кургане. Фото

31 мая 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

В Кургане открылось производство уникального оборудования — латунных фитингов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков открыл новое уникальное производство на базе индустриального парка «Курган Энергомаш». Там челябинская компания будет производить латунные фитинги, необходимые для инженерных трубопроводов водо- и газоснабжения. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Открываем очередное новое промышленное производство. Буквально пару месяцев назад здесь же запустили в работу площадку нового индустриального парка „Курган Энергомаш“ с первым заработавшим производством. А сегодня там же заработало второе новое производство — ООО „ЛД Фитинг“», — написал Шумков. По словам губернатора, челябинцы уже вложили в производство 110 миллионов рублей и создали 34 новых рабочих места. До конца года предприятие трудоустроит до ста человек. «Мы оказали поддержку и на стадии строительства индустриального парка, и при покупке оборудования, и ремонтом подводящей дороги. Только так — без заламывания натертых клавиатурой рук „в интернетах“, проект за проектом, производство за производством будем последовательно отстраивать и развивать ключевые сектора региональной экономики», — добавил Шумков. Ранее URA.RU писало о том, что челябинцы запускают уникальное производство латунных фитингов в Кургане. По словам генерального директора компании «ЛД Фитинг», предприятие получило поддержку из инвестиционного фонда Курганской области в размере 43 млн рублей на лизинг оборудования. Губернатор Курганской области Вадим Шумков открыл уникальное производство в Кургане Фото: telegram-канал Вадима Шумкова Челябинская компания будет производить латунные фитинги на базе индустриального парка «Курган Энергомаш» Фото: telegram-канал Вадима Шумкова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков открыл новое уникальное производство на базе индустриального парка «Курган Энергомаш». Там челябинская компания будет производить латунные фитинги, необходимые для инженерных трубопроводов водо- и газоснабжения. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Открываем очередное новое промышленное производство. Буквально пару месяцев назад здесь же запустили в работу площадку нового индустриального парка „Курган Энергомаш“ с первым заработавшим производством. А сегодня там же заработало второе новое производство — ООО „ЛД Фитинг“», — написал Шумков. По словам губернатора, челябинцы уже вложили в производство 110 миллионов рублей и создали 34 новых рабочих места. До конца года предприятие трудоустроит до ста человек. «Мы оказали поддержку и на стадии строительства индустриального парка, и при покупке оборудования, и ремонтом подводящей дороги. Только так — без заламывания натертых клавиатурой рук „в интернетах“, проект за проектом, производство за производством будем последовательно отстраивать и развивать ключевые сектора региональной экономики», — добавил Шумков. Ранее URA.RU писало о том, что челябинцы запускают уникальное производство латунных фитингов в Кургане. По словам генерального директора компании «ЛД Фитинг», предприятие получило поддержку из инвестиционного фонда Курганской области в размере 43 млн рублей на лизинг оборудования.