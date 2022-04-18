Челябинцы запускают в Кургане уникальное производство

18 апреля 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

В Кургане начнут производство незаменимого оборудования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинская компания запускает на базе индустриального парка «Курган Энергомаш» производство латунных фитингов. Об открытии предприятия, не имеющего аналогов в России, на совместном заседании Советов по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства региона рассказал генеральный директор компании ЛД ФИТИНГ Олег Девяткин. «Латунные фитинги — незаменимые части инженерных трубопроводов водо- и газоснабжения. Порядка 100 предприятий занимаются их производством, но на территории Российской Федерации таких нет. В рамках уменьшения импортозависимости нашей страны, мы планируем занять до 30% рынка, а впоследствии до 50. Сейчас хорошее время, чтобы стартовать», — сказал Девяткин. Рынок этой продукции в России оценивается в 10 млрд рублей. В этом году челябинская компания создаст в Кургане 100 рабочих мест, а в следующем увеличит их число до 200. Предприятие уже получило поддержку из инвестиционного фонда региона в размере 43 млн рублей на лизинг оборудования. Его монтаж уже начался. Ранее URA.RU писало о том, что Курганским предпринимателям помогут заняться добычей полезных ископаемых. На торги выставят более 20 месторождений. Также на продажу выставят больше сотни участков под строительство и сельскохозяйственные земли. Санкции были приняты Западом после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Челябинская компания запускает на базе индустриального парка «Курган Энергомаш» производство латунных фитингов. Об открытии предприятия, не имеющего аналогов в России, на совместном заседании Советов по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства региона рассказал генеральный директор компании ЛД ФИТИНГ Олег Девяткин. «Латунные фитинги — незаменимые части инженерных трубопроводов водо- и газоснабжения. Порядка 100 предприятий занимаются их производством, но на территории Российской Федерации таких нет. В рамках уменьшения импортозависимости нашей страны, мы планируем занять до 30% рынка, а впоследствии до 50. Сейчас хорошее время, чтобы стартовать», — сказал Девяткин. Рынок этой продукции в России оценивается в 10 млрд рублей. В этом году челябинская компания создаст в Кургане 100 рабочих мест, а в следующем увеличит их число до 200. Предприятие уже получило поддержку из инвестиционного фонда региона в размере 43 млн рублей на лизинг оборудования. Его монтаж уже начался. Ранее URA.RU писало о том, что Курганским предпринимателям помогут заняться добычей полезных ископаемых. На торги выставят более 20 месторождений. Также на продажу выставят больше сотни участков под строительство и сельскохозяйственные земли. Санкции были приняты Западом после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации.