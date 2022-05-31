Глава «Левого фронта» призвал закрыть Ельцин Центр

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Пресс-конферения Сергея Удальцова в агентстве Росбалт. Москва, удальцов сергей
Сергей Удальцов считает, что нужно закрыть «Ельцин Центра» после ухода Юмашева Фото:

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов призвал закрыть Ельцин Центр после ухода с должности советника главы государства РФ зятя первого президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева. Пост он выложил в своем telegram-канале.

«Зять Ельцина уволился с должности советника президента. Хороший знак. Дальше должны последовать закрытие „Ельцин Центра“ и официальное осуждение Ельцина и его подельников», — написал Удальцов. И дополнил, что это следует сделать из-за того, что первый президент России устроил «расстрел Верховного Совета в 1993 году» и «других преступлений перед российским народом».

Ранее стало известно, что зять первого президента России Бориса Ельцина — Валентин Юмашев, уволился с должности советника главы государства Владимира Путина. В Ельцин Центре заявили, что уход Юмашева из Кремля никак не скажется на работе учреждения, а троюродный брат Ельцина рассказал, что рад уходу Юмашева.

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Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов призвал закрыть Ельцин Центр после ухода с должности советника главы государства РФ зятя первого президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева. Пост он выложил в своем telegram-канале. «Зять Ельцина уволился с должности советника президента. Хороший знак. Дальше должны последовать закрытие „Ельцин Центра“ и официальное осуждение Ельцина и его подельников», — написал Удальцов. И дополнил, что это следует сделать из-за того, что первый президент России устроил «расстрел Верховного Совета в 1993 году» и «других преступлений перед российским народом». Ранее стало известно, что зять первого президента России Бориса Ельцина — Валентин Юмашев, уволился с должности советника главы государства Владимира Путина. В Ельцин Центре заявили, что уход Юмашева из Кремля никак не скажется на работе учреждения, а троюродный брат Ельцина рассказал, что рад уходу Юмашева.
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