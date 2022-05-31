Глава «Левого фронта» призвал закрыть Ельцин Центр

31 мая 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Сергей Удальцов считает, что нужно закрыть «Ельцин Центра» после ухода Юмашева Фото: Антон Белицкий © URA.RU Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов призвал закрыть Ельцин Центр после ухода с должности советника главы государства РФ зятя первого президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева. Пост он выложил в своем telegram-канале. «Зять Ельцина уволился с должности советника президента. Хороший знак. Дальше должны последовать закрытие „Ельцин Центра“ и официальное осуждение Ельцина и его подельников», — написал Удальцов. И дополнил, что это следует сделать из-за того, что первый президент России устроил «расстрел Верховного Совета в 1993 году» и «других преступлений перед российским народом». Ранее стало известно, что зять первого президента России Бориса Ельцина — Валентин Юмашев, уволился с должности советника главы государства Владимира Путина. В Ельцин Центре заявили, что уход Юмашева из Кремля никак не скажется на работе учреждения, а троюродный брат Ельцина рассказал, что рад уходу Юмашева. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов призвал закрыть Ельцин Центр после ухода с должности советника главы государства РФ зятя первого президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева. Пост он выложил в своем telegram-канале. «Зять Ельцина уволился с должности советника президента. Хороший знак. Дальше должны последовать закрытие „Ельцин Центра“ и официальное осуждение Ельцина и его подельников», — написал Удальцов. И дополнил, что это следует сделать из-за того, что первый президент России устроил «расстрел Верховного Совета в 1993 году» и «других преступлений перед российским народом». Ранее стало известно, что зять первого президента России Бориса Ельцина — Валентин Юмашев, уволился с должности советника главы государства Владимира Путина. В Ельцин Центре заявили, что уход Юмашева из Кремля никак не скажется на работе учреждения, а троюродный брат Ельцина рассказал, что рад уходу Юмашева.