В подвале лицея, попавшего в ЛГБТ-скандал, тренируется ФСБ

Скандал вокруг элитного лицея №12 разгорелся днем 31 мая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга

Директор престижного екатеринбургского лицея №12, оказавшегося в центре ЛГБТ-скандала, Любовь Кулева имеет хорошие отношения с силовиками. Как стало известно URA.RU, в подвале учреждения время от времени тренируются оперативники свердловского УФСБ.

«В лицее есть профессиональный тир с оружием для уроков по стрельбе. Там часто бывают, например, ФСБшники. У [директора лицея Любови] Кулевой с ними хорошие отношения», — поделился собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что у Кулевой положительная репутация среди не только правоохранителей, но и чиновников администрации. Она работает в школе больше 30 лет и имеет множественные заслуги.

Хотя у регионального министра образования Юрия Биктуганова иная позиция. После того, как в учреждение съездила делегация из городских и областных чиновников, он заявил, что Кулева должна быть уволена. Но известно, что окончательное решение примет спецкомиссия.

Утром 31 мая телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где учащиеся устроили танец, в котором можно усмотреть признаки ЛГБТ. Сама Любовь Кулева говорила URA.RU, что не видит в творчестве своих воспитанников ничего дурного. В мэрии также дали понять, что вышло недоразумение: дети неудачно спародировали молодежный клип. Сейчас родители собирают подписи в поддержку директора.