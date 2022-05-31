Свердловский министр уволит директора лицея после ЛГБТ-скандала

31 мая 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Юрий Биктуганов уверен, что директора лицея необходимо уволить после ЛГБТ-скандала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что директора екатеринбургского лицея № 12 необходимо уволить из-за скандала с «ЛГБТ-танцем». Об этом URA.RU заявили в Департаменте информационной политики региона. «Резонанс, который вызвало выступление школьников, понятен. Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление. Сегодня все большее внимание уделяется воспитательной функции школы, и такие проявления внеурочной деятельности говорят о том, насколько это задача актуальна. Эта ситуация непонимание вызвала и со стороны родительского сообщества. В этой связи считаю, что руководителя образовательного учреждения необходимо уволить», — заявил Биктуганов. Ранее телеведущий Владимир Соловьев в своем telegram-канале выложил видео танца, который исполнили учащиеся лицея № 12. Журналист написал, что постановка якобы имеет «ЛГБТ-душок». Руководство лицея заявило, что в танце нет ничего предосудительного. Из-за скандала в лицей с проверкой нагрянули областные и городские чиновники. Также ситуацией заинтересовались московские активисты, они готовят заявление в прокуратуру.

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что директора екатеринбургского лицея № 12 необходимо уволить из-за скандала с «ЛГБТ-танцем». Об этом URA.RU заявили в Департаменте информационной политики региона. «Резонанс, который вызвало выступление школьников, понятен. Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление. Сегодня все большее внимание уделяется воспитательной функции школы, и такие проявления внеурочной деятельности говорят о том, насколько это задача актуальна. Эта ситуация непонимание вызвала и со стороны родительского сообщества. В этой связи считаю, что руководителя образовательного учреждения необходимо уволить», — заявил Биктуганов. Ранее телеведущий Владимир Соловьев в своем telegram-канале выложил видео танца, который исполнили учащиеся лицея № 12. Журналист написал, что постановка якобы имеет «ЛГБТ-душок». Руководство лицея заявило, что в танце нет ничего предосудительного. Из-за скандала в лицей с проверкой нагрянули областные и городские чиновники. Также ситуацией заинтересовались московские активисты, они готовят заявление в прокуратуру.