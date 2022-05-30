Савичева назвала работу с Фадеевым «адской школой». Видео

31 мая 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

Юлия Савичева рассказала за что благодарна продюсеру Максиму Фадееву Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, рассказала о сложном периоде работы с известным продюсером Максимом Фадеевым. Артистка назвала сотрудничество с музыкантом «адской школой», после которой ей ничего не страшно. Об этом она поделилась в эфире подкаста «Публичность» Сергея Зайцева. «Он [Максим Фадеев] сложный в плане работы. Но он меня научил очень многому, что я даже передать не могу. Я теперь как кремень. Ничего больше не пугает. Это была для меня „адская школа“, в хорошем плане. <…> Я всегда буду ему благодарна за то, что он делал для меня. За все, что мы вместе прошли. Неважно, какие были передряги. Это нормально для творческих людей. У всех свои заморочки», — призналась певица во время эфира. Ранее URA.RU писало, что певица Савичева призналась в самом постыдном поступке в жизни. Артистка из Кургана рассказала о причинах провала на «Евровидении» в 2004 года. Также Савичева рассказала, кого предпочитает из западных певцов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, рассказала о сложном периоде работы с известным продюсером Максимом Фадеевым. Артистка назвала сотрудничество с музыкантом «адской школой», после которой ей ничего не страшно. Об этом она поделилась в эфире подкаста «Публичность» Сергея Зайцева. «Он [Максим Фадеев] сложный в плане работы. Но он меня научил очень многому, что я даже передать не могу. Я теперь как кремень. Ничего больше не пугает. Это была для меня „адская школа“, в хорошем плане. <…> Я всегда буду ему благодарна за то, что он делал для меня. За все, что мы вместе прошли. Неважно, какие были передряги. Это нормально для творческих людей. У всех свои заморочки», — призналась певица во время эфира. Ранее URA.RU писало, что певица Савичева призналась в самом постыдном поступке в жизни. Артистка из Кургана рассказала о причинах провала на «Евровидении» в 2004 года. Также Савичева рассказала, кого предпочитает из западных певцов.