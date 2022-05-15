Певица Савичева призналась в любви к западному артисту

Юлия Савичева сообщила, какого артиста любит слушать вместе с дочерью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Артистка Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, сообщила, что ей и ее четырехлетней дочери нравится смотреть записи выступлений Майкла Джексона. Это стало известно во время участия певицы в утреннем шоу на «Радио Романтика».

«Она ему и подражает, пытается выучить его движения. Я помню, что я сама в детстве была такая же, только началось у меня это не в 4 года, а попозже — в 7-8 лет. Я тоже подражала Майклу Джексону, есть даже танец, отснятый на камеру, где я танцую все его движения», — рассказала подробности певица. Дочери Савичевой исполнится в июне пять лет, и она активно впитывает окружающую ее музыку, уточняет артистка.

Савичева призналась, что при первом знакомстве маленького ребенка с видеозаписями Джексона, дочь была заворожена его танцевальной пластикой и музыкой. Ребенок, по ее словам, смотрел клипы более полутора часов.

Также Савичева рассказала, что дочь любит слушать и ее песни. Вместе с мамой они поют и танцуют под них дома.

Ранее URA.RU сообщало о переживаниях Савичевой из-за видеоблога. Также певица рассказала о татуировках в честь семейного события. Их она сделала вместе с мужем после рождения дочери.