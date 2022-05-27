Певица Савичева рассказала о своем провале на «Евровидении»

28 мая 2022 в 04:48 Размер текста - 17 +

Юлия Савичева призналась, почему плохо выступила на «Евровидении» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Артистка Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, сообщила, почему ей не удалось в свое время хорошо выступить на конкурсе «Евровидения» 2004 года. Деталями неудачного опыта певица поделилась с журналом «Телепрограмма.про». «Помимо того, что это живое выступление, оказалось, что мне нужно было еще и танцевать во время своего номера. И мне нужно было встать на спину одного из танцоров. И вот когда я встала, то поняла, что моя нога начала ехать. Конечно же, сразу испуг в глазах, который показали крупным планом. Я это видела и все, и страх сковал меня, связки. Это все было слышно в моем голосе, в дыхании», — вспоминает подробности выступления в Турции певица. Савичева признается, что ей, 17-летней девушке, тогда не хватило опыта. Отсутствие сценической закалки чуть не подвело артистку. В тот момент она очень боялась упасть. Это была экстремальная ситуация для молодой начинающей певицы. Савичева рада, что справилась и не упала. Но полагает, что этот эпизод мог отразиться на итоговом результате, которым стало 11-е место. Также она признается, что сегодня «миллион раз бы подумала, ехать ли туда в очередной раз или нет». Ранее URA.RU сообщало, что организаторов «Евровидения» обвинили в подтасовке результатов. Также Савичева рассказала, кого предпочитает из западных певцов.

Артистка Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, сообщила, почему ей не удалось в свое время хорошо выступить на конкурсе «Евровидения» 2004 года. Деталями неудачного опыта певица поделилась с журналом «Телепрограмма.про». «Помимо того, что это живое выступление, оказалось, что мне нужно было еще и танцевать во время своего номера. И мне нужно было встать на спину одного из танцоров. И вот когда я встала, то поняла, что моя нога начала ехать. Конечно же, сразу испуг в глазах, который показали крупным планом. Я это видела и все, и страх сковал меня, связки. Это все было слышно в моем голосе, в дыхании», — вспоминает подробности выступления в Турции певица. Савичева признается, что ей, 17-летней девушке, тогда не хватило опыта. Отсутствие сценической закалки чуть не подвело артистку. В тот момент она очень боялась упасть. Это была экстремальная ситуация для молодой начинающей певицы. Савичева рада, что справилась и не упала. Но полагает, что этот эпизод мог отразиться на итоговом результате, которым стало 11-е место. Также она признается, что сегодня «миллион раз бы подумала, ехать ли туда в очередной раз или нет». Ранее URA.RU сообщало, что организаторов «Евровидения» обвинили в подтасовке результатов. Также Савичева рассказала, кого предпочитает из западных певцов.