Собчак поддержала школьников, устроивших ЛГБТ-танец. «Геями из-за них никто не стал!»

31 мая 2022 в 23:23 Размер текста - 17 +

Журналистка заявила, что никакой пропаганды ЛГБТ в танце учащихся нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поддержала учащихся екатеринбургского лицея №12 после скандала с «ЛГБТ-танцем». В своем telegram-канале она написала, что «подобные танцы не новость и геями из-за них никто не стал». «В интернете разошлось видео, на котором десятиклассники в розовых футболках (и без оных) танцевали тверк и показывали навыки чирлидинга. Телеведущий Владимир Соловьев усмотрел там „пропаганду гомосексуализма“ и как всегда начал скандалить. Министр образования Свердловской области, видимо, испугался и призвал уволить директора лицея. Зато не испугались родители, которые заступились за директора и собрали подписи в ее поддержку. Евгений Куйвашев пообещал, что не допустит увольнения директриссы», — говорится в сообщении. Утром 31 мая телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где учащиеся устроили танец, в котором Соловьев усмотрел признаки «пропаганды ЛГБТ». Директор лицея Любовь Кулева говорила URA.RU, что не видит в творчестве своих воспитанников ничего дурного. Родители собирали подписи в поддержку директора, а также устроили митинг. Губернатор Евгений Куйвашев ответил Владимиру Соловьеву и пообещал не допустить увольнения директрисы лицея. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поддержала учащихся екатеринбургского лицея №12 после скандала с «ЛГБТ-танцем». В своем telegram-канале она написала, что «подобные танцы не новость и геями из-за них никто не стал». «В интернете разошлось видео, на котором десятиклассники в розовых футболках (и без оных) танцевали тверк и показывали навыки чирлидинга. Телеведущий Владимир Соловьев усмотрел там „пропаганду гомосексуализма“ и как всегда начал скандалить. Министр образования Свердловской области, видимо, испугался и призвал уволить директора лицея. Зато не испугались родители, которые заступились за директора и собрали подписи в ее поддержку. Евгений Куйвашев пообещал, что не допустит увольнения директриссы», — говорится в сообщении. Утром 31 мая телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где учащиеся устроили танец, в котором Соловьев усмотрел признаки «пропаганды ЛГБТ». Директор лицея Любовь Кулева говорила URA.RU, что не видит в творчестве своих воспитанников ничего дурного. Родители собирали подписи в поддержку директора, а также устроили митинг. Губернатор Евгений Куйвашев ответил Владимиру Соловьеву и пообещал не допустить увольнения директрисы лицея.