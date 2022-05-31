Свердловский губернатор Куйвашев жестко ответил Соловьеву. «Родителям я доверяю гораздо больше!»

31 мая 2022 в 23:18 Размер текста - 17 +

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев публично обратился к телеведущему Владимиру Соловьеву, устроившему скандал с «ЛГБТ-танцами» в екатеринбургском лицее № 12. Обращение глава региона опубликовал на своей странице во ВКонтакте. «Родители учеников, любящих своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора. А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось в нашем городе», — заявил Куйвашев. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор заступился за директора лицея Любовь Кулеву, которую призывал уволить министр образования региона. Скандал с «ЛГБТ-танцем» в лицее Екатеринбурга запустил телеведущий Владимир Соловьев. Директор лицея Любовь Кулева говорила URA.RU, что не видит в творчестве своих воспитанников ничего дурного. В мэрии также дали понять, что вышло недоразумение: дети неудачно спародировали молодежный клип. Родители собирали подписи в поддержку директора, а также устроили митинг.