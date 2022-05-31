Собчак поддержала Куйвашева после ЛГБТ-скандала в уральском лицее. «Держись, Екатеринбург!»

01 июня 2022 в 00:05 Размер текста - 17 +

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее поразили комментарии пользователей под постом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона написал на своей странице ВКонтакте, что не допустит увольнения директора лицея, попавшего в ЛГБТ-скандал, раскрученный телеведущим Владимиром Соловьевым. «В комментах у губернатора ужас и мрак. Но адекватных людей больше, чем мракобесов, верю в это. Нормальный, человеческий поступок главы региона — вступиться за учителя, которая наверняка знать не знала про этот дурацкий танец. Но толпа всегда будет требовать чужой крови. Держись, Екатеринбург», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Также Собчак решила устроить в своем канале опрос и узнать у подписчиков, становились ли они свидетелями или участниками подобных «ЛГБТ-танцев» на играх в КВН, свадьбах, летних лагерях или в далеком юношестве. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за директора лицея, заявив, что не допустит ее увольнения. Глава региона не обошел стороной и журналиста, начавшего ЛГБТ-скандал. Куйвашев отметил, что доверяет родителям учеников гораздо больше, чем Соловьеву. Скандал начался с того, что Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, ученики которого устроили «ЛГБТ-танец». Он также обвинил Ельцин Центр в негативном влиянии на молодежь. Директор лицея заявила URA.RU, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. После скандала родители школьников пришли подписать заявление в поддержку руководства лицея. Журналистка Ксения Собчак также поддержала учеников, сказав, что из-за них геями никто не стал.