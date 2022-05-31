Телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее поразили комментарии пользователей под постом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона написал на своей странице ВКонтакте, что не допустит увольнения директора лицея, попавшего в ЛГБТ-скандал, раскрученный телеведущим Владимиром Соловьевым.
«В комментах у губернатора ужас и мрак. Но адекватных людей больше, чем мракобесов, верю в это. Нормальный, человеческий поступок главы региона — вступиться за учителя, которая наверняка знать не знала про этот дурацкий танец. Но толпа всегда будет требовать чужой крови. Держись, Екатеринбург», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».
Также Собчак решила устроить в своем канале опрос и узнать у подписчиков, становились ли они свидетелями или участниками подобных «ЛГБТ-танцев» на играх в КВН, свадьбах, летних лагерях или в далеком юношестве.
Собчак призналась, что ее шокировали комментарии под постом губернатора Евгения Куйвашева
Скриншот: страница Евгения Куйвашева во ВКонтакте
Телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее поразили комментарии пользователей под постом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона написал на своей странице ВКонтакте, что не допустит увольнения директора лицея, попавшего в ЛГБТ-скандал, раскрученный телеведущим Владимиром Соловьевым. «В комментах у губернатора ужас и мрак. Но адекватных людей больше, чем мракобесов, верю в это. Нормальный, человеческий поступок главы региона — вступиться за учителя, которая наверняка знать не знала про этот дурацкий танец. Но толпа всегда будет требовать чужой крови. Держись, Екатеринбург», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Также Собчак решила устроить в своем канале опрос и узнать у подписчиков, становились ли они свидетелями или участниками подобных «ЛГБТ-танцев» на играх в КВН, свадьбах, летних лагерях или в далеком юношестве. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за директора лицея, заявив, что не допустит ее увольнения. Глава региона не обошел стороной и журналиста, начавшего ЛГБТ-скандал. Куйвашев отметил, что доверяет родителям учеников гораздо больше, чем Соловьеву. Скандал начался с того, что Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, ученики которого устроили «ЛГБТ-танец». Он также обвинил Ельцин Центр в негативном влиянии на молодежь. Директор лицея заявила URA.RU, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. После скандала родители школьников пришли подписать заявление в поддержку руководства лицея. Журналистка Ксения Собчак также поддержала учеников, сказав, что из-за них геями никто не стал.