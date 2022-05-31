Американцы дали оценку политики Зеленского на Украине. «Жулик, по которому плачет тюрьма»

01 июня 2022 в 05:35 Размер текста - 17 +

Американцы убеждены, что политик — всего лишь обычный «жулик» Фото: Официальный сайт президента Украины Американские пользователи интернета, прочитав статью колумниста Рода Дрейера о том, какова по его мнению натура президента Украины Владимира Зеленского, стали писать различного рода комментарии, бурно обсуждая личность бывшего украинского актера. Материал Дрейера был опубликован в интернет-журнале The American Conservative. «В 2019 году актер Владимир Зеленский ворвался в политическую жизнь страны и занял пост президента на волне общественного гнева против элиты, особенно предыдущих лидеров, которые вывозили свои богатства за границу через потайные счета», — говорится в статье The American Conservative. Пользователь с ником rienzi под публикацией отметил, что «Зеленский — жулик, по которому плачет тюрьма. Его надо судить». Другой читатель статьи написал: «Он же актер, вот и просто зачитывает свои реплики. Что же до украинской коррупции, то уверен, что кланы Керри и Байдена приложили руку после переворота 2014 года». Пользователь с ником Adamant отметил: «Да восточноевропейские олигархи — мелкая сошка по сравнению с нашими (американскими — прим. ред. URA.RU)». Ранее жители Турции, комментируя выступление президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе, назвали его «безмозглым». Один из пользователей интернета, прочитавший статью про Зеленского, написал, что никто не станет оказывать финансовую помощь и инвестировать в «такие угодившие в ловушку США страны, как Украина или государства ЕС». https://ura.news/news/1052555959 Ранее Зеленского высмеяли за его видео, которое он выложил в соцсеть. Его подписчики посчитали, что лидер Украины записывал обращение в нетрезвом состоянии. Многие заподозрили его в употреблении запрещенных веществ: «Он кажется обкуренный». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Американские пользователи интернета, прочитав статью колумниста Рода Дрейера о том, какова по его мнению натура президента Украины Владимира Зеленского, стали писать различного рода комментарии, бурно обсуждая личность бывшего украинского актера. Материал Дрейера был опубликован в интернет-журнале The American Conservative. «В 2019 году актер Владимир Зеленский ворвался в политическую жизнь страны и занял пост президента на волне общественного гнева против элиты, особенно предыдущих лидеров, которые вывозили свои богатства за границу через потайные счета», — говорится в статье The American Conservative. Пользователь с ником rienzi под публикацией отметил, что «Зеленский — жулик, по которому плачет тюрьма. Его надо судить». Другой читатель статьи написал: «Он же актер, вот и просто зачитывает свои реплики. Что же до украинской коррупции, то уверен, что кланы Керри и Байдена приложили руку после переворота 2014 года». Пользователь с ником Adamant отметил: «Да восточноевропейские олигархи — мелкая сошка по сравнению с нашими (американскими — прим. ред. URA.RU)». Ранее жители Турции, комментируя выступление президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе, назвали его «безмозглым». Один из пользователей интернета, прочитавший статью про Зеленского, написал, что никто не станет оказывать финансовую помощь и инвестировать в «такие угодившие в ловушку США страны, как Украина или государства ЕС». https://ura.news/news/1052555959 Ранее Зеленского высмеяли за его видео, которое он выложил в соцсеть. Его подписчики посчитали, что лидер Украины записывал обращение в нетрезвом состоянии. Многие заподозрили его в употреблении запрещенных веществ: «Он кажется обкуренный».