Секретарь генсовета ЕР Турчак: Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Херсонская область Украины и освобожденные территории ЛНР и ДНР могут войти в состав России. В этом уверен секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе РФ, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир…», — поделился Турчак своим мнением с РИА «Новости».

По его словам, ни у кого нет сомнений в присоединении ЛНР и ДНР к России. Он добавил, что подобное решение поддержат и в Запорожской области. Секретарь генсовета «Единой России» сообщил, что в регионе должен быть организован референдум, как только «прекратятся обстрелы и появится зона безопасности».

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженным силам РФ удалось освободить Херсонскую область и часть территорий Запорожья. Оба региона уже начали переход в рублевую зону. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что будущее Херсонской и Запорожской областей — войти в состав России. Глава военной администрации региона Кирилл Стремоусов убежден, что Херсонская области войдет в состав РФ в ближайшее время. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что проведение референдума по вхождению ДНР в состав России будет целесообразным только после восстановления конституционных границ Донецкой и Луганской народных республик.

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