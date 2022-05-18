Глава Крыма пригласил Херсон и Запорожье в состав России

18 мая 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Сергей Аксенов заявил, что выразил позицию граждан по вступлению в состав РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Будущее Херсонской и Запорожской областей — войти в состав России, как это в 2014 году сделал Крым. С таким заявлением выступил глава полуострова Сергей Аксенов. «Я вижу точно: будущее наше [Херсонской и Запорожской областей, Крыма] вместе в границах одного государства. Юридический способ достижения цели — это не мои полномочия», — сказал Сергей Аксенов в эфире крымского телеканала «Миллет», передает РИА «Новости». Аксенов заявил, что выражает позицию граждан. Он отметил, что Россия относится к населению освобожденных территорий, как к россиянам. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Херсонская область находится под контролем российских военных, передает «Национальная служба новостей». В регионе уже начали переходить на оплату рублями и заявили о выдаче российских паспортов. Также власти Крыма сообщали, что возобновили экономические отношения с Херсонской областью. Планируется восстановить железнодорожное сообщение с Запорожьем и Херсонской областью. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов считает, что регионы могут войти в состав России после того, как станут независимыми и выйдут из состава Украины. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Запорожье может интегрироваться в «дружную российскую семью».

Будущее Херсонской и Запорожской областей — войти в состав России, как это в 2014 году сделал Крым. С таким заявлением выступил глава полуострова Сергей Аксенов. «Я вижу точно: будущее наше [Херсонской и Запорожской областей, Крыма] вместе в границах одного государства. Юридический способ достижения цели — это не мои полномочия», — сказал Сергей Аксенов в эфире крымского телеканала «Миллет», передает РИА «Новости». Аксенов заявил, что выражает позицию граждан. Он отметил, что Россия относится к населению освобожденных территорий, как к россиянам. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Херсонская область находится под контролем российских военных, передает «Национальная служба новостей». В регионе уже начали переходить на оплату рублями и заявили о выдаче российских паспортов. Также власти Крыма сообщали, что возобновили экономические отношения с Херсонской областью. Планируется восстановить железнодорожное сообщение с Запорожьем и Херсонской областью. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов считает, что регионы могут войти в состав России после того, как станут независимыми и выйдут из состава Украины. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Запорожье может интегрироваться в «дружную российскую семью».