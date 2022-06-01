ДНР не станет обменивать иностранных наемников, попавших в плен

Пленные наемники останутся на Донбассе, сообщила Елена Шишкина Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Иностранные наемники, которые поддерживали Вооруженные силы Украины (ВСУ), не подлежат обмену. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

«Иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины, не подлежат обмену. В том числе британцы Шон Пиннер и Эндрю Хилл, а также марокканец Саадун Брагим», — сказала Шишкина в интервью ТАСС.

Ранее начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов заявил, что наемникам из Великобритании и Марокко грозит смертная казнь. В Генпрокуратуре республики уже завели уголовные дела на иностранных наемников, пишет RT.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ заявили, что на стороне ВСУ воюют сотни иностранных наемников, пишет «Национальная служба новостей».

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