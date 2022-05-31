IKEA частично возобновляет работу в Екатеринбурге

01 июня 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

IKEA пока возобновит лишь работу отделов обмена и возврата Фото: Анна Майорова © URA.RU С 1 июня шведская компания IKEA возобновляет работу отделов обмена и возврата во всех городах России, в том числе в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на официальном сайте магазина. «С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12.00 до 20.00», — говорится в сообщении. Также подчеркивается, что центр поддержки клиентов будет работать каждый день с 08.00 до 21.00 по местному времени. Корреспонденту URA.RU дозвониться до центра поддержки не удалось. Однако робот, который ответил на звонок, сообщил, что в магазине возобновилась работа отдела обмена и возврата. Ранее шведская компания IKEA заявила, что приостанавливает продажи в России и Беларуси из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В екатеринбургском магазине сотрудники заявляли, что они продолжают работать и получать зарплату, несмотря на приостановку продаж. В особом IKEA режиме продолжит работать до августа. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

С 1 июня шведская компания IKEA возобновляет работу отделов обмена и возврата во всех городах России, в том числе в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на официальном сайте магазина. «С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12.00 до 20.00», — говорится в сообщении. Также подчеркивается, что центр поддержки клиентов будет работать каждый день с 08.00 до 21.00 по местному времени. Корреспонденту URA.RU дозвониться до центра поддержки не удалось. Однако робот, который ответил на звонок, сообщил, что в магазине возобновилась работа отдела обмена и возврата. Ранее шведская компания IKEA заявила, что приостанавливает продажи в России и Беларуси из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В екатеринбургском магазине сотрудники заявляли, что они продолжают работать и получать зарплату, несмотря на приостановку продаж. В особом IKEA режиме продолжит работать до августа.