Лидер свердловской КПРФ начал поход в губернаторы с протеста

О выдвижении Александра Ивачева на губернаторские выборы должны объявить 18 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев начал кампанию по выборам губернатора с протеста против вырубки леса в Уктусском лесопарке, возле термального комплекса «Баден-Баден». На это указывает ролик, опубликованный на youtube-канале партячейки 9 июня.

В нем коммунисты обращаются от имени «неравнодушных жителей Екатеринбурга, экологов и спортсменов». «[Они] обеспокоены, что коммерсанты могут вырубить участок леса ради строительства новых коммерческих объектов. Депутат от партии КПРФ [Ивачев] недоумевает, чем руководствовались чиновники области, когда выводили лесной участок из особо охраняемых природных территорий. <…> Помимо уничтожения леса, планомерно вытесняются спортсмены, которые много лет тренируются на данной территории», — говорится в ролике.

По словам коммунистов, в указанном участке произрастают уникальные растения Фото: скриншот ролика

«„Баден-Баден“ начал вбивать сваи для нового забора вокруг участка, непосредственно примыкающего к термальному комплексу. Лес на участке планируется к вырубке, для этого земля волшебным образом была выведена из категории особо охраняемой территории природного значения. Оснований для межевания и изменения статуса участка нет никаких. <…> Надо во что бы то ни стало остановить этот коммерческий вандализм!» — заявил сам Ивачев.

В свердловском минприроды корреспонденту сказали, что вырубка леса не планируется. Об этом же URA.RU заявил владелец «Баден-Бадена» на Уктусе Евгений Кононов.

Сам Ивачев к моменту публикации не ответил на звонок корреспондента. В феврале он организовывал протест против вырубки леса для обустройства проезда к термам. Тогда Кононов отказался от строительных работ. Ивачев — главный претендент на выдвижение на губернаторские выборы, намеченные на сентябрь 2022-го, от КПРФ. Предполагается, что об этом объявят 18 июня.

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