Коммунисты готовят протест из-за вырубки леса в Екатеринбурге

Дата митинга против вырубки деревьев на Уктусе пока не определена Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свердловская КПРФ готовит протест из-за вырубки леса для обустройства проезда к термальному комплексу «Баден-Баден» на Уктусе, сообщил лидер ячейки Александр Ивачев на своей странице в Facebook. По его словам, накануне вечером рабочая группа определила четыре шага для «обороны [Уктусского] лесопарка», среди которых — митинг.

13 февраля стало известно, что владелец «Баден-Бадена» Евгений Кононов просит власти Екатеринбурга изменить площадь Уктусского лесопарка — чтобы можно было изъять участок для строительства дороги. Глава города Алексей Орлов назначил по этому поводу общественные обсуждения. Они завершатся 21 марта.

«Чиновники хотят <…> вырубить 2478 квадратных метров деревьев. Как обычно, делается это в максимальной тишине и спешке. Тем не менее жители Чкаловского района настроены решительно бороться за любимое место прогулок и занятия спортом! Вчера вечером состоялась встреча инициативной группы, которая составила план обороны парка из четырех шагов: <…> Проведение митинга возле термального комплекса „Баден-Баден“ в защиту лесопарка Уктус. Призываю всех жителей [Чкаловского] района откликнуться на наш зов и отстоять любимый парк!» — написал Ивачев.

Ранее URA.RU писало о другом сорванном проекте Кононова — строительстве «Баден-Бадена» на берегу озера Шарташ. Споры о нем получили широкий общественный резонанс в сентябре, когда депутаты гордумы отказались менять статус участка на берегу озера (это было необходимо для начала работ). Инициаторам стройки не хватило одного голоса. Впоследствии на площадке гордумы прошло еще несколько дискуссий — с участием Кононова, Зиганшина, депутатов и недовольных общественников. 12 декабря активисты выходили с пикетом против стройки. Но через несколько дней ее впервые публично поддержал мэр Алексей Орлов.

Известно, что за проект выступал и губернатор Евгений Куйвашев. Однако 9 февраля департамент информполитики региона объявил: государственная экологическая экспертиза запретила менять границы особо охраняемого участка.

Александра Ивачева называют основным претендентом на выдвижение на губернаторские выборы от КПРФ. Является ли это частью его кампании, доподлинно не известно Фото: страница Александра Ивачева в Facebook

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