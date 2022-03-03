Евгений Кононов добивался изменения статуса лесного участка, чтобы сделать там дорогу к «Баден-Бадену» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Владелец термального комплекса «Баден-Баден» на Уктусе (Екатеринбург) Евгений Кононов отозвал заявку на изменение площади местного лесопарка, которое было необходимо для изъятия большого земельного участка и строительства новой дороги к «Баден-Бадену». Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, Кононов объяснил это «изменившейся экономической ситуацией».

«Постановление [мэра Алексея Орлова] об отмене общественных обсуждений будет подписано в ближайшее время», — поделились в горадминистрации. Оперативно дозвониться до самого Кононова к моменту публикации не удалось.

Ранее URA.RU писало, что вокруг возможной стройки назревал протест, его готовила свердловская ячейка КПРФ. «Чиновники хотят <…> вырубить 2478 квадратных метров деревьев. Как обычно, делается это в максимальной тишине и спешке», — писал секретарь ячейки, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев. В политтусовке была версия, что таким образом он начинает губернаторскую кампанию.

В феврале агентство писало о другом сорванном проекте Кононова — строительстве «Баден-Бадена» на берегу озера Шарташ. Споры о нем получили широкий общественный резонанс в сентябре, когда депутаты гордумы отказались менять статус участка на берегу озера (это было необходимо для начала работ). Инициаторам стройки не хватило одного голоса. Впоследствии на площадке гордумы прошло еще несколько дискуссий — с участием Кононова, Зиганшина, депутатов и недовольных общественников. 12 декабря активисты выходили с пикетом против стройки. Но через несколько дней ее впервые публично поддержал мэр Алексей Орлов.

Известно, что за проект выступал и губернатор Евгений Куйвашев. Однако 9 февраля департамент информполитики региона объявил, что государственная экологическая экспертиза запретила менять границы особо охраняемого участка.

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