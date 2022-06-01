WarGonzo: под Харьковом погибли польские наемники

Девять польских наемников погибло под Харьков, сообщил Семен Пегов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городе Волчанск под Харьковом погибли девять польских наемников. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем telegram-канале.

«Срочно. 9 польских наемников уничтожены под Волчанском. Об этом проекту WarGonzo сообщили источники на передовой в Харьковской области», — написал Пегов.

Ранее WarGonzo сообщало, что на Украину прибыло два батальона польских наемников. По информации Пегова, в распоряжении наемников имеются по четыре противотанковые пушки «Рапира», БТРы и американские броневики.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют сотни иностранных наемников. По данным Минобороны РФ, они размещают свои позиции в детских садах и школах, пишет RT.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.