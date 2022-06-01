Над Херсоном сбита украинская ракета

Российская система ПВО сбила украинскую ракету Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Херсоне сработала система противовоздушной обороны из-за того, что украинские боевики попытались обстрелять эту территорию. Граждане, находящиеся в центре города, услышали взрыв.

«Из центра города был слышен взрыв. В небе некоторое время можно было наблюдать след от ракеты», — передает информацию корреспондент РИА «Новости», находящийся на месте событий.

Это не первый раз, когда украинские националисты пытаются обстреливать эту территорию. Аналогичные случаи произошли в мае этого года. Так, украинский снаряд, предположительно от ракетной системы залпового огня «Ураган» упал на территорию Механического завода, передает Ytro.ru. Кроме того, вооруженные силы Украины нанесли удар тем же «Ураганом» по пригороду Херсона, в результате один человек погиб, двое ранены. Минобороны России сообщало, что российские средства ПВО перехватили еще три самолета Су-25 ВВС Украины над этой территорией, пишет Nation News. Херсонская область находится под полным контролем российских войск с середины марта.

Спецоперация на территории Украины проходит вынуждено. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, основная задача российских войск на этой территории — защитить население Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались восемь лет. Кроме того, ВС РФ бережно относятся к жителям данной территории, в свою очередь, было замечено, что нацбаты и ВСУ неоднократно угрожали гражданским. Людям, которым удалось выбраться из-под контроля боевиков, рассказывали, как националисты угрожали им расстрелом, использовали их как живой щит, а также забирали еду, вещи и драгоценности.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.