В отдаленное село ЯНАО начали летать лайнеры-иномарки. Видео

01 июня 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Из Тюмени до Красноселькупа запустили более вместительный пассажирский самолет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Красноселькупский район ЯНАО впервые приземлился крупный пассажирский самолет АТR- 72 авиакомпании Utair. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Юрий Фишер. «АТR- 72 впервые приземлился на нашу полосу. Сегодня на „большом“ самолете в Тюмень улетело 69 пассажиров! Всего вместимость воздушного судна — 72. За эти два года, после реконструкции полосы, многое, конечно, изменилось. Летать стало комфортнее, утренние очереди возле кассы, тетради с записями „на подсадку“ уходят в историю», — написал Юрий Фишер. До этого из Красноселькупа в Тюмень летал самолет Ан-24, на борту которого вмещалось около 52 человек. По словам представителей мэрии, для более новой модели самолета нужен был современный терминал. Ранее URA.RU сообщало, что жители Красноселькупа ждали открытие аэропорта девять лет с начала реконструкции взлетно-посадочной полосы. Первый рейс, спустя такое продолжительное время, полетел в Тюмень в феврале 2021 года. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

В Красноселькупский район ЯНАО впервые приземлился крупный пассажирский самолет АТR- 72 авиакомпании Utair. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Юрий Фишер. «АТR- 72 впервые приземлился на нашу полосу. Сегодня на „большом“ самолете в Тюмень улетело 69 пассажиров! Всего вместимость воздушного судна — 72. За эти два года, после реконструкции полосы, многое, конечно, изменилось. Летать стало комфортнее, утренние очереди возле кассы, тетради с записями „на подсадку“ уходят в историю», — написал Юрий Фишер. До этого из Красноселькупа в Тюмень летал самолет Ан-24, на борту которого вмещалось около 52 человек. По словам представителей мэрии, для более новой модели самолета нужен был современный терминал. Ранее URA.RU сообщало, что жители Красноселькупа ждали открытие аэропорта девять лет с начала реконструкции взлетно-посадочной полосы. Первый рейс, спустя такое продолжительное время, полетел в Тюмень в феврале 2021 года.