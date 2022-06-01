Путин назвал поддержку Донбасса «экстраординарной ситуацией»

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин оценил поддержку Донбасса Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин считает «экстраординарной» ситуацию на Донбассе. Об этом он заявил на встрече с многодетными семьями, удостоенными орденов «Родительская слава».

«Нынешние события в сфере обеспечения безопасности РФ и поддержки Донбасса — экстраординарная ситуация», — отметил он. Эфир мероприятия транслировался на телеканале «Россия 24».

При этом российский лидер пообещал, что Россия сделает все для обеспечения детей-сирот из Донбасса, пишет MK.RU. Ранее президент РФ поддержал инициативу по созданию единого детского движения в России, дополняет телеканал 360.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель российских войск на этой территории — демилитаризация и денацификация,а также помощь населения Донбасса, восемь лет страдавшего от геноцида ВСУ и нацбатов. На март этого года российские войска освободили значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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Президент РФ Владимир Путин считает «экстраординарной» ситуацию на Донбассе. Об этом он заявил на встрече с многодетными семьями, удостоенными орденов «Родительская слава». «Нынешние события в сфере обеспечения безопасности РФ и поддержки Донбасса — экстраординарная ситуация», — отметил он. Эфир мероприятия транслировался на телеканале «Россия 24». При этом российский лидер пообещал, что Россия сделает все для обеспечения детей-сирот из Донбасса, пишет MK.RU. Ранее президент РФ поддержал инициативу по созданию единого детского движения в России, дополняет телеканал 360. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель российских войск на этой территории — демилитаризация и денацификация,а также помощь населения Донбасса, восемь лет страдавшего от геноцида ВСУ и нацбатов. На март этого года российские войска освободили значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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