Путин назвал поддержку Донбасса «экстраординарной ситуацией»

Владимир Путин оценил поддержку Донбасса Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин считает «экстраординарной» ситуацию на Донбассе. Об этом он заявил на встрече с многодетными семьями, удостоенными орденов «Родительская слава».

«Нынешние события в сфере обеспечения безопасности РФ и поддержки Донбасса — экстраординарная ситуация», — отметил он. Эфир мероприятия транслировался на телеканале «Россия 24».

При этом российский лидер пообещал, что Россия сделает все для обеспечения детей-сирот из Донбасса, пишет MK.RU . Ранее президент РФ поддержал инициативу по созданию единого детского движения в России, дополняет телеканал 360.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель российских войск на этой территории — демилитаризация и денацификация,а также помощь населения Донбасса, восемь лет страдавшего от геноцида ВСУ и нацбатов. На март этого года российские войска освободили значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.