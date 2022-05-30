Топ-13 скандалов с депутатами КПРФ

Коммунисты, которых обвиняли в пропаганде ЛГБТ, убийстве инвалида и незаконной охоте

30 мая 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

По меньшей мере 13 депутатов-коммунистов стали участниками скандалов: их обвиняли в мошенничестве, наличии иностранных офшоров и педофилии. Только на прошлой неделе депутата КПРФ Валерия Рашкина лишили мандата из-за решения суда, а двух приморских парламентариев обвинили в измене родине. URA.RU собрало топ-политиков КПРФ, которые дискредитируют пост депутата. Охота на лося Бывший депутат КПРФ Валерий Рашкин прославился из-за незаконной охоты. В конце октября его задержали в Саратовской области с тушей убитого лося. Парламентарий признался, что у него не было разрешения на охоту и он не проверил наличие документа перед убийством животного. При этом автомобиль, в котором нашли лося, был оформлен на Саратовское отделение КПРФ. Друг политика Владимир Матросов, с которым они отдыхали, рассказал, что их компания «крепко выпивала». Он отметил, что не помнит, употреблял ли Рашкин алкоголь. По словам Матросова, депутат был единственным из их компании, кто собирался охотится. После этого Госдума лишила неприкосновенности политика, тем самым разрешив его уголовное преследование. Рашкин заявил, что осознавал свои действия и признал вину. Он оправдался тем, что из-за плохой видимости перепутал лося с кабаном. Его условно приговорили к трем годам лишения свободы. В конце мая Госдума лишила мандата Рашкина. «Изменники родины» В Приморском крае произошел скандал из-за выступления члена фракции КПРФ Леонида Васюкевича, который в заксобрании Приморья зачитал обращение с требованием о прекращении спецоперации на Украине. В своем заявлении «группа депутатов» обратилась с такой просьбой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщал «Коммерсант». По словам Васюкевича заявление, помимо него, подписали еще несколько депутатов КПРФ — Геннадий Шульга, Наталья Кочугова и Александр Сустов. На происшествие отреагировал губернатор Олег Кожемяко, представляющий «Единую Россию», он назвал Васюкевича «изменником родины». Глава фракции КПРФ Анатолий Долгачев пообещал жестко разобраться с инициаторами. Кочугова и Сустов во время сессии заявили о своей непричастности к этому документу. Еще одним депутатом КПРФ, выразившим свое несогласие со спецоперацией РФ на Украине стал парламентарий думы Владивостока Виктор Каменщиков. Из-за своей позиции он решил выйти из партии. По словам первого секретаря крайкома партии КПРФ Анатолия Долгачева, если бы Каменщиков не ушел сам, то его бы исключили. Он отмечал, что КПРФ будет настаивать на лишении его депутатского мандата. Позже стало известно, что политик уехал из России, его задержали на границе Мексики и США. Предполагалось, что причиной стала попытка незаконного пересечения. Скрытые офшоры Скандал вокруг экс-депутата КПРФ, директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина разгорелся в 2019 году в процессе его развода с женой Ириной Грудининой. Бывшая супруга предъявила исковые требования к одному из офшоров в Белизе, владельцем которого, по ее словам, является Грудинин. Сам политик в разговоре с URA.RU опровергал информацию о наличии у него офшоров. После этого его лишили депутатского мандата. В 2021 году Грудинин решил участвовать в выборах в Госдуму, но его планам помешала бывшая жена. Ирина обратилась в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и сообщила о наличии у Грудинина скрытых офшоров в Белизе. Из-за этого политика исключили из партийного списка на выборах. Он решил восстановить справедливость, но Верховный суд отклонил жалобу КПРФ о снятии кандидата с выборов. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность этого решения. Также суд лишил Грудинина акций Совхоза имени Ленина по жалобе бывшей супруги. Педофилия и связи с несовершеннолетними У депутата и кандидата в Госсовет Коми от КПРФ Андрея Дряблова накануне выборов в 2020 году нашли судимость за нарушение статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Политик признался в содеянном и заявил, что это было по любви. Дряблова осудили на один год условно. Также в центре скандала в Коми оказался еще один депутат КПРФ Болеслав Скроцкий. Будучи классным руководителем, его заметили пьяным в компании школьников, распивающим алкоголь, целующим и обнимающим их. Произошедшее засняли на видео, которое вызвало ажиотаж в Коми. В Приморье депутата Заксобрания Артема Самсонова заподозрили в педофилии. Он стал фигурантом уголовного дела о растлении 11-летнего ребенка. Предполагается, что в 2018 году он был на территории одной из баз отдыха Владивостока и разговаривал с несовершеннолетними на темы интимного характера. Политик не признал свою вину. Он оправдался и заявил, что с ним хочет свести счеты женщина, с которой он когда-то дружил, но разошелся во взглядах. Депутата села Покровка Омской области от партии КПРФ Алексея Анищенко и его супругу обвинили в съемках эротических роликов с участием несовершеннолетних девочек. В августе 2021 года политика лишили мандата после того, как он и его жена стали подозреваемыми по уголовному делу о растлении несовершеннолетних. Супруга Анищенко заявляла, что снимала эти видео для себя, но ее компьютер взломали, поэтому видео попали в открытый доступ. Еще одним обвиняемым в педофилии стал первый секретарь Краснооктябрьского райкома КПРФ (Волгоградская область) Юрий Бабкин. Его арестовали в 2009 году по подозрению в растлении ребенка. Политик признал свою вину. Сообщалось, что он занимался этим 10 лет, следователи выявили около 200 эпизодов преступной деятельности. При обыске у него нашли видео и литературу порнографического содержания. До политики Бабкин 20 лет работал учителем истории в школе. Убийство инвалида Депутата от КПРФ из Мелеуза (Башкирия) Александра Котелевского обвинили в избиении инвалида до смерти. Его задержали в августе 2021 года. Следователи предполагают, что политик избил инвалида Ильфата Тутхнеева в пьяной драке. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Депутату грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Пропаганда ЛГБТ В 2009 году в здании Всероссийского общества слепых нашли гей-клуб. Вице-президентом общества был депутат КПРФ Олег Смолин. Политик заявлял, что его оклеветали. В октябре 2021 года в Киржаче Владимирской области молодой депутат от КПРФ Петр Генин снялся в клипе рэпера Малыгина. В видео было несколько сцен с гей-парой, из-за этого политика начали подозревать в пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних. По этому поводу совет народных депутатов собрал комиссию по этике. Генин сообщал, что не член КПРФ, но является депутатом города и района, направленным от партии. Мошенничество Сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко Андрея в 2020 году задержали по подозрению в мошенничестве. Его обвинили в краже денег в особо крупном размере из Фонда капитального ремонта региона. В ходе расследования установили причастность директора ООО «Звезда» Олега Хамуляка. По версии следствия, Левченко-младший был также причастен к этой компании. Позже сумму ущерба сократили до 55 млн рублей. Также в дело добавили еще одну статью — ограничение конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ).