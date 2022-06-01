Байден озвучил хитрый план Запада по закупкам российской нефти

02 июня 2022 в 01:34 Размер текста - 17 +

Байден допустил возможность покупки нефти РФ по цене ниже рыночной Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Запада обсуждают возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночной вместо введения коллективного эмбарго на нее. Об этом заявил президент США Джо Байден. Он дал понять, что США вместе с союзниками ищут варианты сдержать цены на топливо, которые растут на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций. «У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать — может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — приводит слова Байдена РИА «Новости». В случае принятия решения Россия сохранит возможность экспорта, однако цена на нефть будет «значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке», добавил американский лидер. Евросоюз 30 мая запретил две трети импорта российской нефти. Решение было принято в рамках антироссийских санкций. После этого выросла стоимость нефти марки Вrent и WTI до 122 и 117,3 доллара за баррель соответственно. Колумнист британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс призвал Запад забыть о санкциях против РФ, потому что они приносят больше ущерба Западу, чем России. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Страны Запада обсуждают возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночной вместо введения коллективного эмбарго на нее. Об этом заявил президент США Джо Байден. Он дал понять, что США вместе с союзниками ищут варианты сдержать цены на топливо, которые растут на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций. «У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать — может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — приводит слова Байдена РИА «Новости». В случае принятия решения Россия сохранит возможность экспорта, однако цена на нефть будет «значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке», добавил американский лидер. Евросоюз 30 мая запретил две трети импорта российской нефти. Решение было принято в рамках антироссийских санкций. После этого выросла стоимость нефти марки Вrent и WTI до 122 и 117,3 доллара за баррель соответственно. Колумнист британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс призвал Запад забыть о санкциях против РФ, потому что они приносят больше ущерба Западу, чем России.