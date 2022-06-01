Военкор: РФ ударила по каналу поставки оружия с Запада на Украину 02 июня 2022 в 02:02 Размер текста - 17 + Военкор сообщил об ударе РФ по Бескидскому тоннелю во Львовской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия нанесла ракетный удар по Бескидскому железнодорожному туннелю — каналу поставки западного оружия на Украину. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. «С мест подтверждают ракетные удары в Стрыйском районе Львовской области. В Стрые расположен крупный железнодорожный узел, сразу на пять направлений. Не так далеко и Бескидский туннель», — написал он в своем telegram-канале. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил информацию о том, что ВКС РФ ударили крылатыми ракетами по Бескидскому железнодорожному туннелю, проходящему через Карпаты в Львовской области. По его словам, туннель частично разрушен. Через Бескидский туннель и железнодорожный узел во Львовской области на Украину шли поставки западных вооружений. Удары российских Вооруженных сил РФ сделают крайне сложной доставку в страну американских РСЗО (реактивных систем залпового огня), поставку которых накануне согласовала администрация президента США Джо Байдена. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ, является денацификация и демилитаризация территорий. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Россия нанесла ракетный удар по Бескидскому железнодорожному туннелю — каналу поставки западного оружия на Украину. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. «С мест подтверждают ракетные удары в Стрыйском районе Львовской области. В Стрые расположен крупный железнодорожный узел, сразу на пять направлений. Не так далеко и Бескидский туннель», — написал он в своем telegram-канале. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил информацию о том, что ВКС РФ ударили крылатыми ракетами по Бескидскому железнодорожному туннелю, проходящему через Карпаты в Львовской области. По его словам, туннель частично разрушен. Через Бескидский туннель и железнодорожный узел во Львовской области на Украину шли поставки западных вооружений. Удары российских Вооруженных сил РФ сделают крайне сложной доставку в страну американских РСЗО (реактивных систем залпового огня), поставку которых накануне согласовала администрация президента США Джо Байдена. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ, является денацификация и демилитаризация территорий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям