Кремль заявил, что Украина «морозит» переговоры с РФ

02 июня 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

Киев знает все требования России, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина прекрасно знает все требования России и намеренно «морозит» переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — сказал Песков в беседе с РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что именно Украина отказалась от переговоров. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украина прекрасно знает все требования России и намеренно «морозит» переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — сказал Песков в беседе с РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что именно Украина отказалась от переговоров. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них.