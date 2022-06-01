В ТРК Челябинска вернулся бренд Tom Tailor

Бренд Tom Tailor стал доступен челябинцам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Родник» Челябинска возобновил работу отдел Tom Tailor. Но фирменные отделы сети в России по-прежнему не функционируют, рассказали URA.RU в компании.

«Отдел сейчас открыт. Он прекращал деятельность 21 марта, однако теперь принимает покупателей», — пояснили URA.RU в ТРК.

Немецкий бренд одежды в ТРК «Родник» возобновил продажи с 1 июня. Telegram-канал бренда, созданный в марте, не обновлялся до мая. Весной в нем стали появляться посты с новыми моделями одежды весенне-летней коллекции. Вместе с тем в компании в Москве корреспонденту URA.RU заявили, что фирменные отделы сети в России по-прежнему не функционируют. О сроках начала работы не сообщается. В колл-центре не смогли ответить на вопрос, на каких условиях действуют франчайзи в Челябинске, сообщив лишь, что сеть не действует и новые заявки не рассматриваются.

В ТРК «Фиеста» отдел Tom Tailor не прекращал работу. Об этом URA.RU рассказал директор «ТЦ Фиеста Аутлет» Александр Дадерко. Торговый центр действует по типу аутлетов в нише «средний» и «ниже среднего» и распродает предыдущие коллекции.

Ранее сообщалось, что западные модные бренды не стали расторгать договоры аренды с торговыми центрами. Так поступили Puma, Adidas и польский LPP. Позже стало известно, что поляки продали бизнес китайскому контрагенту.

Бренды стали приостанавливать бизнес в России после начала спецоперации на Украине. Уход с российского рынка западных компаний помог наладить работу по импортозамещению. Благодаря усилиям правительства РФ, многие позиции на рынке удалось заменить отечественными разработками.

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