Западные бренды вернутся в Челябинскую область

Иностранные бренды одежды сохранят свое место под челябинским небом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Ряд западных брендов одежды, несмотря на уход с российского рынка целого ряда зарубежных компаний, рассматривают возможность сохранения своего присутствия в Челябинской области. Местные производители решили расширить ассортимент. Об этом URA.RU сообщили представители арендного рынка и производители.

«Нам удалось сохранить арендные отношения со всеми тремя торговыми операторами, приостановившими коммерческую деятельность из состава нашего tenant mix: компаниями Adidas, Puma и польской LPP. Сейчас работа отделов приостановлена, но названные арендаторы не стали расторгать договоры и ведут с нами переговоры об условиях сотрудничества. Их деятельность сейчас затрудняет сбой прежних логистических цепочек: ждут перенастройки», — рассказал URA.RU директор управляющей компании «ТЦ «Фиеста аутлет» Александр Дадерко.

В отсутствие продаж западных брендов в нише модной одежды продолжают работу отечественные производители. Создатель бренда женской одежды Bubbles из Златоуста Василина Резванова по просьбе URA.RU оценила как стабильную ситуацию с реализацией продукции в фирменном отделе местного ТРК «Тарелка». По словам собеседницы, продажи сохранились, но цены производитель вынужден был поднять в связи с необходимостью закупа сырья по стоимости в валютном эквиваленте.

Западные компании заявили об уходе с рынка России после начала спецоперации РФ на Украине. Правительство РФ сделало ставку на импортозамещение. Корректировку экономической политики руководство страны вынуждено было предпринять в ответ на санкции иностранных государств, объявленные ими в марте в отношении РФ.

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