01 июня 2022

Новиков заявил Соловьеву: Ельцин Центр — политический гадюшник. «В этом болоте лешие и бесы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью Александра Новикова. Екатеринбург, новиков александр
Бард Новиков вышел в эфир телеведущего Соловьева утром 2 июня Фото:

Композитор и поэт из Екатеринбурга Александр Новиков рассказал, что «Ельцин-центр» необходимо изменить, но закрывать его нет необходимости. Происходящее там, по мнению Новикова, случилось из-за разнохарактерности арендаторов «Ельцин-Центра». Об этом он заявил в прямом эфире программы «СоловьевLive».

«Государство содержит Центр. Он и политический гадюшник, и финансовое болото, которое надо внимательнее посмотреть. В этом болоте ведь будут водиться кикиморы, лешие и бесы. Потому и плодятся», — заявил Новиков. Он также добавил, что центр закрывать нельзя, но необходимо там изменить экспозицию.

Выступая в прямом эфире у тележурналиста Соловьева, екатеринбуржец Новиков также отметил, что не существует «двух Екатеринбургов». Кроме того, певец ответил Соловьеву об отношении друга Новикова — свердловского губернатора Евгения Куйвашева — к проводимой на Украине спецоперации.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге разгорелся ЛГБТ-скандал, на причастность «Ельцин-центра» к которому указал российский журналист Владимир Соловьев. Позднее замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков заявил, что в самом Центре необходимо создать музей предателей из политических элит.

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Композитор и поэт из Екатеринбурга Александр Новиков рассказал, что «Ельцин-центр» необходимо изменить, но закрывать его нет необходимости. Происходящее там, по мнению Новикова, случилось из-за разнохарактерности арендаторов «Ельцин-Центра». Об этом он заявил в прямом эфире программы «СоловьевLive». «Государство содержит Центр. Он и политический гадюшник, и финансовое болото, которое надо внимательнее посмотреть. В этом болоте ведь будут водиться кикиморы, лешие и бесы. Потому и плодятся», — заявил Новиков. Он также добавил, что центр закрывать нельзя, но необходимо там изменить экспозицию. Выступая в прямом эфире у тележурналиста Соловьева, екатеринбуржец Новиков также отметил, что не существует «двух Екатеринбургов». Кроме того, певец ответил Соловьеву об отношении друга Новикова — свердловского губернатора Евгения Куйвашева — к проводимой на Украине спецоперации. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге разгорелся ЛГБТ-скандал, на причастность «Ельцин-центра» к которому указал российский журналист Владимир Соловьев. Позднее замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков заявил, что в самом Центре необходимо создать музей предателей из политических элит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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