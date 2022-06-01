Новиков заявил Соловьеву: Ельцин Центр — политический гадюшник. «В этом болоте лешие и бесы»

02 июня 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Бард Новиков вышел в эфир телеведущего Соловьева утром 2 июня Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Композитор и поэт из Екатеринбурга Александр Новиков рассказал, что «Ельцин-центр» необходимо изменить, но закрывать его нет необходимости. Происходящее там, по мнению Новикова, случилось из-за разнохарактерности арендаторов «Ельцин-Центра». Об этом он заявил в прямом эфире программы «СоловьевLive». «Государство содержит Центр. Он и политический гадюшник, и финансовое болото, которое надо внимательнее посмотреть. В этом болоте ведь будут водиться кикиморы, лешие и бесы. Потому и плодятся», — заявил Новиков. Он также добавил, что центр закрывать нельзя, но необходимо там изменить экспозицию. Выступая в прямом эфире у тележурналиста Соловьева, екатеринбуржец Новиков также отметил, что не существует «двух Екатеринбургов». Кроме того, певец ответил Соловьеву об отношении друга Новикова — свердловского губернатора Евгения Куйвашева — к проводимой на Украине спецоперации. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге разгорелся ЛГБТ-скандал, на причастность «Ельцин-центра» к которому указал российский журналист Владимир Соловьев. Позднее замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков заявил, что в самом Центре необходимо создать музей предателей из политических элит. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Композитор и поэт из Екатеринбурга Александр Новиков рассказал, что «Ельцин-центр» необходимо изменить, но закрывать его нет необходимости. Происходящее там, по мнению Новикова, случилось из-за разнохарактерности арендаторов «Ельцин-Центра». Об этом он заявил в прямом эфире программы «СоловьевLive». «Государство содержит Центр. Он и политический гадюшник, и финансовое болото, которое надо внимательнее посмотреть. В этом болоте ведь будут водиться кикиморы, лешие и бесы. Потому и плодятся», — заявил Новиков. Он также добавил, что центр закрывать нельзя, но необходимо там изменить экспозицию. Выступая в прямом эфире у тележурналиста Соловьева, екатеринбуржец Новиков также отметил, что не существует «двух Екатеринбургов». Кроме того, певец ответил Соловьеву об отношении друга Новикова — свердловского губернатора Евгения Куйвашева — к проводимой на Украине спецоперации. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге разгорелся ЛГБТ-скандал, на причастность «Ельцин-центра» к которому указал российский журналист Владимир Соловьев. Позднее замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков заявил, что в самом Центре необходимо создать музей предателей из политических элит.