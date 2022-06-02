В Раде допустили удар по РФ американскими ракетами

02 июня 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Украина получила от США дальнобойные РСЗО Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские ракеты, которые предоставили Украине, могут полететь на территорию России. Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал депутат Верховной рады Украины Егор Чернев. «Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать. Военные объекты на территории России и самолеты в российском воздушном пространстве — легитимные цели для Украины. И у нас есть собственные вооружения, такие как гаубицы, САУ, „Точки-У“, которые могут поражать такие цели», — сказал Чернев. Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), способных атаковать на большое расстояние. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для нанесения удара по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не использовать американские ракеты для этой цели, пишет RT. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Американские ракеты, которые предоставили Украине, могут полететь на территорию России. Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал депутат Верховной рады Украины Егор Чернев. «Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать. Военные объекты на территории России и самолеты в российском воздушном пространстве — легитимные цели для Украины. И у нас есть собственные вооружения, такие как гаубицы, САУ, „Точки-У“, которые могут поражать такие цели», — сказал Чернев. Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), способных атаковать на большое расстояние. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для нанесения удара по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не использовать американские ракеты для этой цели, пишет RT. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.