01 июня 2022

Аудиторы: четверть научных исследований в ЯНАО бесполезны

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Работа лаборатории на кафедре экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. Екатеринбург, наука, микроскоп, исследование, научный микроскоп
23% исследований в ЯНАО не имеют ценности Фото:

Почти четверть научных исследований и разработок, проводимых подконтрольными департаменту внешних связей Ямала структурами, оказались бесполезными. Об этом в ежегодном докладе заявила зампредседателя Счетной палаты округа Анна Хоменко.

«23% научных исследований и разработок не имеют практической ценности и прикладного использования. Требования Счетной палаты по устранению выявленных нарушений частично исполнены. Департаментом внешних связей ЯНАО продолжается работа по внесению изменений в нормативные правовые акты», — говорится в докладе.

В правительство Ямала агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в департаменте внешних связей, которым руководит Александр Мажаров, произошла реорганизация. В ведомстве создали отдельное подразделение, которое занимается наукой.

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Почти четверть научных исследований и разработок, проводимых подконтрольными департаменту внешних связей Ямала структурами, оказались бесполезными. Об этом в ежегодном докладе заявила зампредседателя Счетной палаты округа Анна Хоменко. «23% научных исследований и разработок не имеют практической ценности и прикладного использования. Требования Счетной палаты по устранению выявленных нарушений частично исполнены. Департаментом внешних связей ЯНАО продолжается работа по внесению изменений в нормативные правовые акты», — говорится в докладе. В правительство Ямала агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в департаменте внешних связей, которым руководит Александр Мажаров, произошла реорганизация. В ведомстве создали отдельное подразделение, которое занимается наукой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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