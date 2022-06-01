Аудиторы: четверть научных исследований в ЯНАО бесполезны

23% исследований в ЯНАО не имеют ценности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Почти четверть научных исследований и разработок, проводимых подконтрольными департаменту внешних связей Ямала структурами, оказались бесполезными. Об этом в ежегодном докладе заявила зампредседателя Счетной палаты округа Анна Хоменко.

«23% научных исследований и разработок не имеют практической ценности и прикладного использования. Требования Счетной палаты по устранению выявленных нарушений частично исполнены. Департаментом внешних связей ЯНАО продолжается работа по внесению изменений в нормативные правовые акты», — говорится в докладе.

В правительство Ямала агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в департаменте внешних связей, которым руководит Александр Мажаров, произошла реорганизация. В ведомстве создали отдельное подразделение, которое занимается наукой.