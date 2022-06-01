Бывший тюменский чиновник вовлек в ОПГ собственную мать

До ареста Игорь Фролов возглавлял департамент дорожной инфраструктуры администрации Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывший начальник департамента дорожной инфраструктуры администрации Тюмени Игорь Фролов создал со своей матерью Ольгой Фроловой организованную преступную группу, чтобы похитить бюджетные деньги. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Как предполагает следствие, в период с 2017 по 2020 гг. им удалось похитить из бюджета 6,4 млн рублей.

«По версии следствия, в 2017 году чиновник организовал преступную группу со своей матерью и другими лицами, совершая хищения выделяемых на содержание улично-дорожной сети Тюмени бюджетных средств через специально созданное ООО „Кондор“, которое с 2017 по 2020 годы принимало участие в текущем содержании улиц города и завышало объемы проведенных работ. В результате преступных действий из городского бюджета незаконно получены денежные средства на общую сумму свыше 6,4 млн рублей», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Там уточнили, что помимо Фроловых в ОПГ состояли еще несколько людей. Все они обвиняются в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Уголовное дело будет рассмотрено в Ленинском суде Тюмени.

Бывшего главу департамента дорожной инфраструктуры тюменской мэрии Игоря Фролова задержали по подозрению в мошенничестве 8 декабря 2021 года. За два дня до этого он был уволен с работы. На одном из судебных заседаний Фролов признал вину и заявил о готовности возместить причиненный ущерб.

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