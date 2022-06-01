На выходных в Тюмени перекроют одну из центральных улиц

Ограничение связано с проведением ремонтных работ
В Тюмени в период с третьего по шестое июня перекроют дорогу по улице Одесской. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД в своем официальном telegram-канале.
«На выходные дни в Тюмени будет закрыто движение по улице Одесской, на участке от улицы Харьковской, до улицы 50 лет Октября, в обоих направлениях. Движение закроют с семи часов вечера 3 июня до шести часов утра 6июня», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточняют, что ограничения вводятся из-за ремонтных работ. Объехать участок можно будет через улицы Мельникайте и Пермякова.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на месяц перекроют улицу. Ограничение связано с ремонтом сетей водоснабжения.
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