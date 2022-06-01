01 июня 2022

На выходных в Тюмени перекроют одну из центральных улиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, проход запрещен, ремонт дороги, перекрытие улицы, работники в спецовках
Ограничение связано с проведением ремонтных работ Фото:

В Тюмени в период с третьего по шестое июня перекроют дорогу по улице Одесской. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД в своем официальном telegram-канале.

«На выходные дни в Тюмени будет закрыто движение по улице Одесской, на участке от улицы Харьковской, до улицы 50 лет Октября, в обоих направлениях. Движение закроют с семи часов вечера 3 июня до шести часов утра 6июня», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что ограничения вводятся из-за ремонтных работ. Объехать участок можно будет через улицы Мельникайте и Пермякова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на месяц перекроют улицу. Ограничение связано с ремонтом сетей водоснабжения.

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В Тюмени в период с третьего по шестое июня перекроют дорогу по улице Одесской. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД в своем официальном telegram-канале. «На выходные дни в Тюмени будет закрыто движение по улице Одесской, на участке от улицы Харьковской, до улицы 50 лет Октября, в обоих направлениях. Движение закроют с семи часов вечера 3 июня до шести часов утра 6июня», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточняют, что ограничения вводятся из-за ремонтных работ. Объехать участок можно будет через улицы Мельникайте и Пермякова. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на месяц перекроют улицу. Ограничение связано с ремонтом сетей водоснабжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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