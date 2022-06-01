На выходных в Тюмени перекроют одну из центральных улиц

02 июня 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Ограничение связано с проведением ремонтных работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в период с третьего по шестое июня перекроют дорогу по улице Одесской. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД в своем официальном telegram-канале. «На выходные дни в Тюмени будет закрыто движение по улице Одесской, на участке от улицы Харьковской, до улицы 50 лет Октября, в обоих направлениях. Движение закроют с семи часов вечера 3 июня до шести часов утра 6июня», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточняют, что ограничения вводятся из-за ремонтных работ. Объехать участок можно будет через улицы Мельникайте и Пермякова. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на месяц перекроют улицу. Ограничение связано с ремонтом сетей водоснабжения. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В Тюмени в период с третьего по шестое июня перекроют дорогу по улице Одесской. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД в своем официальном telegram-канале. «На выходные дни в Тюмени будет закрыто движение по улице Одесской, на участке от улицы Харьковской, до улицы 50 лет Октября, в обоих направлениях. Движение закроют с семи часов вечера 3 июня до шести часов утра 6июня», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточняют, что ограничения вводятся из-за ремонтных работ. Объехать участок можно будет через улицы Мельникайте и Пермякова. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на месяц перекроют улицу. Ограничение связано с ремонтом сетей водоснабжения.