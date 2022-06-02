Соседка избитого цыганами уральца рассказала, что было до драки

02 июня 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

За несколько минут до драки, цыгане выпрашивали у местной жительницы чугунную ванну Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU До момента драки в Березовском, цыгане-гастролеры, как их называют местные жители, стучались ко всем, спрашивая про наличие бесхозного металла. Об этом сообщила местная жительница в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Пришли сначала ко мне, ванну чугунную просили. Ходили по округе, заглядывали ко всем на участки, но до этого именно этих мы не видели», — рассказала местная жительница. После этого они пошли дальше, как раз к участку пострадавшего в ходе драки мужчины. Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом цыгане избили местного жителя. Конфликт разгорелся из-за того, что гастролеры начали воровать металл с участка пожилого парализованного соседа. Как рассказала корреспонденту URA.RU жена побитого березовчанина, драка началась с подачи цыган — первый удар пришелся металлической битой по голове защищавшего краденый металл мужчины. В результате конфликта, цыган увезли в полицию, а пострадавший местный житель был госпитализирован с открытым переломом пальца. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

До момента драки в Березовском, цыгане-гастролеры, как их называют местные жители, стучались ко всем, спрашивая про наличие бесхозного металла. Об этом сообщила местная жительница в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Пришли сначала ко мне, ванну чугунную просили. Ходили по округе, заглядывали ко всем на участки, но до этого именно этих мы не видели», — рассказала местная жительница. После этого они пошли дальше, как раз к участку пострадавшего в ходе драки мужчины. Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом цыгане избили местного жителя. Конфликт разгорелся из-за того, что гастролеры начали воровать металл с участка пожилого парализованного соседа. Как рассказала корреспонденту URA.RU жена побитого березовчанина, драка началась с подачи цыган — первый удар пришелся металлической битой по голове защищавшего краденый металл мужчины. В результате конфликта, цыган увезли в полицию, а пострадавший местный житель был госпитализирован с открытым переломом пальца.