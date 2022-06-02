Соседка избитого цыганами уральца рассказала, что было до драки

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка по избиению цыганами в частном секторе Березовского. Свердловская область
За несколько минут до драки, цыгане выпрашивали у местной жительницы чугунную ванну Фото:

До момента драки в Березовском, цыгане-гастролеры, как их называют местные жители, стучались ко всем, спрашивая про наличие бесхозного металла. Об этом сообщила местная жительница в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Пришли сначала ко мне, ванну чугунную просили. Ходили по округе, заглядывали ко всем на участки, но до этого именно этих мы не видели», — рассказала местная жительница. После этого они пошли дальше, как раз к участку пострадавшего в ходе драки мужчины.

Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом цыгане избили местного жителя. Конфликт разгорелся из-за того, что гастролеры начали воровать металл с участка пожилого парализованного соседа. Как рассказала корреспонденту URA.RU жена побитого березовчанина, драка началась с подачи цыган — первый удар пришелся металлической битой по голове защищавшего краденый металл мужчины. В результате конфликта, цыган увезли в полицию, а пострадавший местный житель был госпитализирован с открытым переломом пальца.

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До момента драки в Березовском, цыгане-гастролеры, как их называют местные жители, стучались ко всем, спрашивая про наличие бесхозного металла. Об этом сообщила местная жительница в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Пришли сначала ко мне, ванну чугунную просили. Ходили по округе, заглядывали ко всем на участки, но до этого именно этих мы не видели», — рассказала местная жительница. После этого они пошли дальше, как раз к участку пострадавшего в ходе драки мужчины. Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом цыгане избили местного жителя. Конфликт разгорелся из-за того, что гастролеры начали воровать металл с участка пожилого парализованного соседа. Как рассказала корреспонденту URA.RU жена побитого березовчанина, драка началась с подачи цыган — первый удар пришелся металлической битой по голове защищавшего краденый металл мужчины. В результате конфликта, цыган увезли в полицию, а пострадавший местный житель был госпитализирован с открытым переломом пальца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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