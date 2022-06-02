Полиция допросила семью избитого цыганами свердловчанина. Фото

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Обстановка по избиению цыганами в частном секторе Березовского. Свердловская область
Как сообщила Юлия, полицейские с нее взяли объяснение происшествия, как с очевидца Фото:

В дом семьи свердловчанина, который пытался защитить имущество соседа, но получил травмы от цыган в городе Березовский (Свердловская область) пришли сотрудники полиции. Как объяснила корреспонденту URA.RU супруга пострадавшего Юлия, они брали с нее объяснение, как со стороны очевидца.

«Приезжало сегодня много полицейских, узнавали детали происшествия», — сообщила Юлия. При этом, жена избитого в драке считает, что цыгане-гастролеры должны понести справедливое наказание.

«Ну какая тут мировая? Люди осознанно делают зло мирным гражданам. Надо наказывать такое», — рассказала Юлия. Она уточнила, что вскоре подаст заявление в полицию по факту избиения ее мужа.

Обстановка по избиению цыганами в частном секторе Березовского. Свердловская область
Юлию расспросили о деталях происшествия
Фото:

Ранее сообщалось, что толпа цыган, промышляющих скупкой металлолома у свердловчан, приехала на газели в Березовский и тайком пыталась стащить с земельного участка пенсионера металл. Ситуацию заметил сосед Алексей, который вступился за пожилого свердловчанина. В ходе конфликта началась драка — первыми ударили цыгане, удар пришелся в голову металлической битой. Как уточнили местные жители, Алексея били толпой и различными металлическими предметами, которые как раз таки были украдены с участка. Как рассказала позднее супруга Алексея, у молодого человека несерьезные ушибы головы, но серьезный открытый перелом пальца. За несколько минут до конфликта эти же цыгане обращались к другим соседям, выманивая цветные металлы.

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В дом семьи свердловчанина, который пытался защитить имущество соседа, но получил травмы от цыган в городе Березовский (Свердловская область) пришли сотрудники полиции. Как объяснила корреспонденту URA.RU супруга пострадавшего Юлия, они брали с нее объяснение, как со стороны очевидца. «Приезжало сегодня много полицейских, узнавали детали происшествия», — сообщила Юлия. При этом, жена избитого в драке считает, что цыгане-гастролеры должны понести справедливое наказание. «Ну какая тут мировая? Люди осознанно делают зло мирным гражданам. Надо наказывать такое», — рассказала Юлия. Она уточнила, что вскоре подаст заявление в полицию по факту избиения ее мужа. Ранее сообщалось, что толпа цыган, промышляющих скупкой металлолома у свердловчан, приехала на газели в Березовский и тайком пыталась стащить с земельного участка пенсионера металл. Ситуацию заметил сосед Алексей, который вступился за пожилого свердловчанина. В ходе конфликта началась драка — первыми ударили цыгане, удар пришелся в голову металлической битой. Как уточнили местные жители, Алексея били толпой и различными металлическими предметами, которые как раз таки были украдены с участка. Как рассказала позднее супруга Алексея, у молодого человека несерьезные ушибы головы, но серьезный открытый перелом пальца. За несколько минут до конфликта эти же цыгане обращались к другим соседям, выманивая цветные металлы.
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