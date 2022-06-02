Полиция допросила семью избитого цыганами свердловчанина. Фото

02 июня 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Как сообщила Юлия, полицейские с нее взяли объяснение происшествия, как с очевидца Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В дом семьи свердловчанина, который пытался защитить имущество соседа, но получил травмы от цыган в городе Березовский (Свердловская область) пришли сотрудники полиции. Как объяснила корреспонденту URA.RU супруга пострадавшего Юлия, они брали с нее объяснение, как со стороны очевидца. «Приезжало сегодня много полицейских, узнавали детали происшествия», — сообщила Юлия. При этом, жена избитого в драке считает, что цыгане-гастролеры должны понести справедливое наказание. «Ну какая тут мировая? Люди осознанно делают зло мирным гражданам. Надо наказывать такое», — рассказала Юлия. Она уточнила, что вскоре подаст заявление в полицию по факту избиения ее мужа. Юлию расспросили о деталях происшествия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ранее сообщалось, что толпа цыган, промышляющих скупкой металлолома у свердловчан, приехала на газели в Березовский и тайком пыталась стащить с земельного участка пенсионера металл. Ситуацию заметил сосед Алексей, который вступился за пожилого свердловчанина. В ходе конфликта началась драка — первыми ударили цыгане, удар пришелся в голову металлической битой. Как уточнили местные жители, Алексея били толпой и различными металлическими предметами, которые как раз таки были украдены с участка. Как рассказала позднее супруга Алексея, у молодого человека несерьезные ушибы головы, но серьезный открытый перелом пальца. За несколько минут до конфликта эти же цыгане обращались к другим соседям, выманивая цветные металлы. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В дом семьи свердловчанина, который пытался защитить имущество соседа, но получил травмы от цыган в городе Березовский (Свердловская область) пришли сотрудники полиции. Как объяснила корреспонденту URA.RU супруга пострадавшего Юлия, они брали с нее объяснение, как со стороны очевидца. «Приезжало сегодня много полицейских, узнавали детали происшествия», — сообщила Юлия. При этом, жена избитого в драке считает, что цыгане-гастролеры должны понести справедливое наказание. «Ну какая тут мировая? Люди осознанно делают зло мирным гражданам. Надо наказывать такое», — рассказала Юлия. Она уточнила, что вскоре подаст заявление в полицию по факту избиения ее мужа. Ранее сообщалось, что толпа цыган, промышляющих скупкой металлолома у свердловчан, приехала на газели в Березовский и тайком пыталась стащить с земельного участка пенсионера металл. Ситуацию заметил сосед Алексей, который вступился за пожилого свердловчанина. В ходе конфликта началась драка — первыми ударили цыгане, удар пришелся в голову металлической битой. Как уточнили местные жители, Алексея били толпой и различными металлическими предметами, которые как раз таки были украдены с участка. Как рассказала позднее супруга Алексея, у молодого человека несерьезные ушибы головы, но серьезный открытый перелом пальца. За несколько минут до конфликта эти же цыгане обращались к другим соседям, выманивая цветные металлы.