ФРГ отказала Украине в предоставлении скидок для вступления в ЕС

03 июня 2022 в 01:27 Размер текста - 17 +

Глава МИД ФРГ выступила за статус кандидата в члены ЕС для Украины, но без скидок Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Украине необходимо предоставить статус кандидата в члены Евросоюза, однако ни о каких «скидках» речи идти не может. С таким призывом выступила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Скидки быть не может. Но в данный момент мы, как Европейский Союз, должны вместе взять курс, чтобы мы не закрывали дверь перед их [Украины] носом сейчас», — заявила Бербок на международном форуме радиостанции WDR. Глава МИД ФРГ выступила за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, но в то же время отметила, что процесс этого «исторического момента» не должен быть забюрократизирован. О том, что Украина подала заявку на экстренное вступление в ЕС, стало известно в марте этого года. После чего лидеры европейских стран согласились начать процесс принятия республики. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал принять страну в Европейский Союз в ускоренном порядке «по новой специальной схеме». Однако в США назвали это требование невыполнимым. Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что Брюссель не может ускорить вступление Украины в Евросоюз, поскольку существуют другие кандидаты, которые ожидали этого долгие годы. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Украине необходимо предоставить статус кандидата в члены Евросоюза, однако ни о каких «скидках» речи идти не может. С таким призывом выступила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Скидки быть не может. Но в данный момент мы, как Европейский Союз, должны вместе взять курс, чтобы мы не закрывали дверь перед их [Украины] носом сейчас», — заявила Бербок на международном форуме радиостанции WDR. Глава МИД ФРГ выступила за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, но в то же время отметила, что процесс этого «исторического момента» не должен быть забюрократизирован. О том, что Украина подала заявку на экстренное вступление в ЕС, стало известно в марте этого года. После чего лидеры европейских стран согласились начать процесс принятия республики. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал принять страну в Европейский Союз в ускоренном порядке «по новой специальной схеме». Однако в США назвали это требование невыполнимым. Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что Брюссель не может ускорить вступление Украины в Евросоюз, поскольку существуют другие кандидаты, которые ожидали этого долгие годы.