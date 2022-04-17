Москалькова, Матвиенко и Степашин предложили альтернативы ЕСПЧ

18 апреля 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

Альтернативу ЕСПЧ для россиян предложили создать в рамках евразийского сотрудничества, СНГ или ШОС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В связи с тем, что россияне не смогут подавать жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), стали появляться предложения по созданию альтернативы такой структуры с участием России. Согласно резолюции ЕСПЧ, россияне не смогут подавать жалобы, начиная с 16 сентября этого года. Так, омбудсмен Татьяна Москалькова предложила подготовить и принять конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по правам человека «с перспективой создания наднационального органа», который содействовал бы судебному обеспечению прав человека в государствах-членах организации, передает « Коммерсант ». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказала идею о необходимости суда СНГ. Она предложила создать «неполитизированный объективный суд»: «Мы могли бы в рамках этого суда рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране». Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева поддержала эту идею. Глава Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин выступил с предложением создать «неполитизированный и независимый» Евразийский суд. Он считает, что Евразийский суд может стать «эффективным инструментом защиты прав человека в условиях, когда ЕСПЧ полностью дискредитировал себя, практикуя двойные стандарты». Ранее Россия вышла из Совета Европы 16 марта. После этого ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ. В 20-х числах марта стало известно, что россиян окончательно лишат возможности жаловаться в ЕСПЧ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В связи с тем, что россияне не смогут подавать жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), стали появляться предложения по созданию альтернативы такой структуры с участием России. Согласно резолюции ЕСПЧ, россияне не смогут подавать жалобы, начиная с 16 сентября этого года. Так, омбудсмен Татьяна Москалькова предложила подготовить и принять конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по правам человека «с перспективой создания наднационального органа», который содействовал бы судебному обеспечению прав человека в государствах-членах организации, передает «Коммерсант». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказала идею о необходимости суда СНГ. Она предложила создать «неполитизированный объективный суд»: «Мы могли бы в рамках этого суда рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране». Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева поддержала эту идею. Глава Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин выступил с предложением создать «неполитизированный и независимый» Евразийский суд. Он считает, что Евразийский суд может стать «эффективным инструментом защиты прав человека в условиях, когда ЕСПЧ полностью дискредитировал себя, практикуя двойные стандарты». Ранее Россия вышла из Совета Европы 16 марта. После этого ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ. В 20-х числах марта стало известно, что россиян окончательно лишат возможности жаловаться в ЕСПЧ.