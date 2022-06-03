В Херсоне назвали сроки прихода новых сотовых операторов из РФ

03 июня 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

В Херсонской области появятся два российских оператора связи, заявили власти региона Фото: Анна Майорова © URA.RU В Херсонской области до 1 августа появятся два новых российских оператора сотовой связи. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Еще два российских сотовых оператора заявили о возможности и желании помочь нашему региону. Один из них будет запущен до 1.07.2022, а второй — до 1.08.2022», — сообщил Стремоусов в Telegram. Ранее на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской области появился российский оператор «+7 телеком». Как сообщает «Царьград», оператор собирается в скором времени создать платежные терминалы для пополнения балансов и запустить в продажу сим-карты. Россия проводи специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее Херсонская и большая часть Запорожской областей перешли под полный контроль Вооруженных сил РФ. Позже оба региона начали переход в рублевую зону. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Херсонская и Запорожская области вступят в состав России. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В Херсонской области до 1 августа появятся два новых российских оператора сотовой связи. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Еще два российских сотовых оператора заявили о возможности и желании помочь нашему региону. Один из них будет запущен до 1.07.2022, а второй — до 1.08.2022», — сообщил Стремоусов в Telegram. Ранее на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской области появился российский оператор «+7 телеком». Как сообщает «Царьград», оператор собирается в скором времени создать платежные терминалы для пополнения балансов и запустить в продажу сим-карты. Россия проводи специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее Херсонская и большая часть Запорожской областей перешли под полный контроль Вооруженных сил РФ. Позже оба региона начали переход в рублевую зону. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Херсонская и Запорожская области вступят в состав России.