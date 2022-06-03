Mash: Невзоров попросил гражданство Украины

03 июня 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

Заявку на получение гражданства Украины подали Александр и Лидия Невзоровы Фото: Алексей Андронов © URA.RU Журналист Александр Невзоров (включен в реестр иноагентов) подал заявку на получение гражданства Украины. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на документы украинского МИДа. Помимо самого Невзорова заявку на получение гражданства также подала его супруга, Лидия Невзорова. «В целях осуществления мер, предусмотренных п. 107 Порядка производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства Украины и исполнению принятых решений, утвержденным Указом Президента Украины, просим провести соответствующие проверки в отношении следующих лиц: Неврозова Александра Глебовича, Невзоровой (Колесниковой) Лидии Алексеевны», — говорится в документе, опубликованном в telegram-канале Mash. Супругов, в частности, проверят по международной базе данных Интерпола. Запрос направило консульство Украины в Италии. По данным telegram-канала, там у Невзорова есть недвижимость. Ранее власти РФ объявили журналиста в розыск. Информация об этом появилась в базе МВД России. В отношении Невзорова возбудили уголовное дело, передает «Национальная служба новостей». По версии следствия, журналист распространял ложную информацию о действиях вооруженных сил РФ на Украине. После СК РФ потребовал заочного ареста Невзорова. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Журналист Александр Невзоров (включен в реестр иноагентов) подал заявку на получение гражданства Украины. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на документы украинского МИДа. Помимо самого Невзорова заявку на получение гражданства также подала его супруга, Лидия Невзорова. «В целях осуществления мер, предусмотренных п. 107 Порядка производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства Украины и исполнению принятых решений, утвержденным Указом Президента Украины, просим провести соответствующие проверки в отношении следующих лиц: Неврозова Александра Глебовича, Невзоровой (Колесниковой) Лидии Алексеевны», — говорится в документе, опубликованном в telegram-канале Mash. Супругов, в частности, проверят по международной базе данных Интерпола. Запрос направило консульство Украины в Италии. По данным telegram-канала, там у Невзорова есть недвижимость. Ранее власти РФ объявили журналиста в розыск. Информация об этом появилась в базе МВД России. В отношении Невзорова возбудили уголовное дело, передает «Национальная служба новостей». По версии следствия, журналист распространял ложную информацию о действиях вооруженных сил РФ на Украине. После СК РФ потребовал заочного ареста Невзорова.