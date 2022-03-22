Следственный комитет РФ завел уголовное дело против Невзорова

22 марта 2022 в 21:53 Размер текста - 17 +

Журналиста Александра Невзорова подозревают в распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России на Украине. Об этом на своем официальном сайте сообщает Следственный комитет РФ. «Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова. В его действиях усматриваются признаки преступления — публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ», — отмечает ведомство. Речь идет про опубликованную журналистом заметку о якобы умышленном обстреле ВС РФ родильного дома в городе Мариуполе. Публикации сопровождались фотографиями «пострадавших» мирных граждан. В данный момент ведомство пытается установить местонахождение Невзорова. О фейке с «ударом» российских войск по роддому стало известно в марте этого года. Житель Мариуполя рассказал, как украинские националисты заранее подготовили эту ложную информацию. С заявлениями об обстреле здания выступил президент Украины Владимир Зеленский, однако постпред РФ при ООН Василий Небензя доказал, что новость была фейком. Он показал на совещании фотографии, опровергающие всю информацию об этом случае со стороны украинцев. Спецоперация ВС РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против ДНР и ЛНР началась 24 февраля. Обязательным условием для ее проведения является корректное и осторожное отношение к мирным жителям, а уважительное обращение со сдавшимися солдатами ВСУ.