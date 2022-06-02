Автобусы продают в Каргапольском муниципальном округе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Каргапольском муниципальном округе Курганской области продают два школьных автобуса. Об этом сообщили представители администрации округа.

«29 июня Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Каргапольского района проводит аукцион по продаже муниципального имущества. Объект движимого имущества: транспортное средство — ПАЗ 32053-70», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Автобус 2009 года изготовления продают за почти 87 тыс. рублей. Второй автобус, выставленный на продажу, выпустили на два года позже. При этом его начальная цена — 81,5 тыс. рублей.

В апреле в Шадринске продавали здание, где раньше располагалась Специальная (коррекционная) школа-интернат № 16. До этого стало известно, что в Притобольном районе Курганской области в 2022 году планируют продать три здания детсада и два здания школы. Сотрудники администрации Шатровского муниципального округа, где также занимаются приватизацией объектов, объясняли, что продают имущество, когда в нем отпадает надобность, но за его продажу можно получить «какие-то деньги».

Начальная цена автобусов не превышает 90 тыс. рублей Фото: группа администрации Каргапольского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»