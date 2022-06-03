На тушение московского бизнес-центра отправили вертолеты

03 июня 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

На пожар в Москве вылетели вертолеты МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU МЧС направили вертолеты для тушения пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На месте пожара задействована авиация. Работают 3 вертолета, 2 из них — МЧС РФ », — написали в telegram-канале МЧС. Ранее сообщалось, что министерство направило вертолеты Ка-32 для тушения пожара. Московский бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза» загорелся 3 июня. На место происшествия прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Сообщалось, что некоторые люди были вынуждены спасаться на крыше горящего здания. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

МЧС направили вертолеты для тушения пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На месте пожара задействована авиация. Работают 3 вертолета, 2 из них — МЧС РФ », — написали в telegram-канале МЧС. Ранее сообщалось, что министерство направило вертолеты Ка-32 для тушения пожара. Московский бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза» загорелся 3 июня. На место происшествия прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Сообщалось, что некоторые люди были вынуждены спасаться на крыше горящего здания.