На тушение московского бизнес-центра отправили вертолеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, ми-8, ми8, ми 8, десантирование, высадка с вертолета
На пожар в Москве вылетели вертолеты МЧС Фото:

МЧС направили вертолеты для тушения пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На месте пожара задействована авиация. Работают 3 вертолета, 2 из них — МЧС РФ », — написали в telegram-канале МЧС. Ранее сообщалось, что министерство направило вертолеты Ка-32 для тушения пожара.

Московский бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза» загорелся 3 июня. На место происшествия прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Сообщалось, что некоторые люди были вынуждены спасаться на крыше горящего здания.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

МЧС направили вертолеты для тушения пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На месте пожара задействована авиация. Работают 3 вертолета, 2 из них — МЧС РФ », — написали в telegram-канале МЧС. Ранее сообщалось, что министерство направило вертолеты Ка-32 для тушения пожара. Московский бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза» загорелся 3 июня. На место происшествия прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Сообщалось, что некоторые люди были вынуждены спасаться на крыше горящего здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...