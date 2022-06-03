В Евросоюзе отключили вещание «России 24»

03 июня 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Евросоюз отключил вещание трех российских телеканалов Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз приостановил вещание телеканала «Россия 24» и еще двух государственных СМИ РФ. По мнению Брюсселя, эти СМИ использовались для дестабилизации обстановки в странах союза. «ЕС приостанавливает вещание в ЕС еще трех российских государственных телеканалов: „Россия РТР/РТР Планета“, „Россия 24“ и „Международный ТВ Центр“. Эти структуры использовались в качестве инструментов для манипулирования информацией, включая пропаганду, с целью дестабилизации соседних с Россией стран, а также ЕС и его государств-членов», — сообщается на официальном сайте Евросоюза. В начале марта Брюссель запретил вещание телеканала RT, а также работу агентства Sputnik на своей территории. После вещание RT France приостановила Канада, передает «Национальная служба новостей». Затем социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт RT DE. Все видео в канале были удалены. Запрет на вещание российских СМИ на Западе начали вводить после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Тогда же усилилось санкционное давление. Путин заявлял, что цель этих ограничений — «отмена» России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Евросоюз приостановил вещание телеканала «Россия 24» и еще двух государственных СМИ РФ. По мнению Брюсселя, эти СМИ использовались для дестабилизации обстановки в странах союза. «ЕС приостанавливает вещание в ЕС еще трех российских государственных телеканалов: „Россия РТР/РТР Планета“, „Россия 24“ и „Международный ТВ Центр“. Эти структуры использовались в качестве инструментов для манипулирования информацией, включая пропаганду, с целью дестабилизации соседних с Россией стран, а также ЕС и его государств-членов», — сообщается на официальном сайте Евросоюза. В начале марта Брюссель запретил вещание телеканала RT, а также работу агентства Sputnik на своей территории. После вещание RT France приостановила Канада, передает «Национальная служба новостей». Затем социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт RT DE. Все видео в канале были удалены. Запрет на вещание российских СМИ на Западе начали вводить после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Тогда же усилилось санкционное давление. Путин заявлял, что цель этих ограничений — «отмена» России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях