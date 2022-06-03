Кадыров рассказал о задании от Шойгу. Оно позволит ускорить спецоперацию

03 июня 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Новые задачи позволят ускорить ход спецоперации, заявил Рамзан Кадыров Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил перед чеченскими бойцами, участвующими в спецоперации России на Украине, новые задачи. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, эти меры позволят ускорить ход спецоперации. «Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По словам главы Чечни, Шойгу также поблагодарил его бойцов за весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований. Ранее Кадыров объявил, что российские войска полностью зачистили Северодонецк от боевиков, передает «Национальная служба новостей». Потерю города признали в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 27 мая армия Донецкой народной республики вошла в Северодонецк и заблокировала ВСУ все выходы, российские добровольцы из Чечни взяли под контроль всю линию соприкосновения. Сообщалось, что Северодонецк, Лисичанск и Рубежное — последние территории в Луганской народной республике, где присутствуют украинские националисты. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что теперь они контролируют все населенные пункты на этих землях, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил перед чеченскими бойцами, участвующими в спецоперации России на Украине, новые задачи. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, эти меры позволят ускорить ход спецоперации. «Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По словам главы Чечни, Шойгу также поблагодарил его бойцов за весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований. Ранее Кадыров объявил, что российские войска полностью зачистили Северодонецк от боевиков, передает «Национальная служба новостей». Потерю города признали в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 27 мая армия Донецкой народной республики вошла в Северодонецк и заблокировала ВСУ все выходы, российские добровольцы из Чечни взяли под контроль всю линию соприкосновения. Сообщалось, что Северодонецк, Лисичанск и Рубежное — последние территории в Луганской народной республике, где присутствуют украинские националисты. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что теперь они контролируют все населенные пункты на этих землях, передает RT.