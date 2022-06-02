В офисе Зеленского признали окончательную потерю Северодонецка

Украинские войска скорее всего уже не смогут отбить город Северодонецк (Луганская народная республика), который находится под контролем Вооруженных сил России. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Сделали ловушечку и влупили. Но это не значит, что мы отобьем Северодонецк. Скорее всего не отобьем», — сказал Алексей Арестович на youtube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен в базу иноагентов Минюста РФ).
Украинские войска скорее всего уже не смогут отбить город Северодонецк (Луганская народная республика), который находится под контролем Вооруженных сил России. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Сделали ловушечку и влупили. Но это не значит, что мы отобьем Северодонецк. Скорее всего не отобьем», — сказал Алексей Арестович на youtube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен в базу иноагентов Минюста РФ). Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 25 мая силы ЛНР взяли в кольцо Северодонецк. 27 мая армия республики вошла в него и заблокировала ВСУ все выходы, российские добровольцы из Чеченской Республики взяли под контроль всю линию соприкосновения. 29 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении Северодонецка, а 1 июня он сообщил о завершении зачистки города. Ранее Арестович признал, что ВСУ проигрывают российским войскам в ходе спецоперации.