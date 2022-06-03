Миасский завод освоил технику на замену итальянской. Фото

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Клипарт. Челябинск, уралаз, автозавод, рабочий, производство
В 2022 году в Миассе произведут до 15 тоннелемоечных машин Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Завод «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) начал выпускать тоннелемоечные машины взамен итальянских аналогов. Первые пять машин в конце июня отправятся к заказчикам в Москве, рассказал URA.RU гендиректор предприятия Евгений Субачев.

«Тоннелемоечные машины на базе шасси „КамАЗа“ или „Урала“ начали делать взамен ушедшего с рынка итальянского конкурента. На выходе пять автомобилей для партнеров в столице России, в 2022 году сделаем порядка 15», — сообщил URA.RU Субачев.

Навесное оборудование может работать при температурах до 15 градусов ниже нуля. Автомобиль предназначен для мойки поверхности стен транспортных тоннелей, шумоизоляционных экранов, рекламных щитов, стен домов и барьерных ограждений.

Механизм действия — работа щетки, которая чистит после предварительного увлажнения моющим раствором. В кузове машины находятся съемные баки. Если их убрать, возможна транспортировка грузов. Для их погрузки имеется смонтирована краново-манипуляторная установка. Еще есть автономный моющий аппарат высокого давления, генератор с функцией сварки и фургон для перевозки рабочих.

Преимущество миасской разработки перед западными аналогами — в цене. Автомобиль обойдется заказчикам вдвое дешевле аналога из Италии.

Программа импортозамещения была инициирована правительством России в ответ на объявленные рядом стран экономические санкции. Ограничения, затронувшие большинство отраслей отечественной промышленности, были введены после начала военной спецоперации на Украине.

Разработка миасских промышленников в два раза ниже по цене итальянского аналога
Фото:
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Завод «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) начал выпускать тоннелемоечные машины взамен итальянских аналогов. Первые пять машин в конце июня отправятся к заказчикам в Москве, рассказал URA.RU гендиректор предприятия Евгений Субачев. «Тоннелемоечные машины на базе шасси „КамАЗа“ или „Урала“ начали делать взамен ушедшего с рынка итальянского конкурента. На выходе пять автомобилей для партнеров в столице России, в 2022 году сделаем порядка 15», — сообщил URA.RU Субачев. Навесное оборудование может работать при температурах до 15 градусов ниже нуля. Автомобиль предназначен для мойки поверхности стен транспортных тоннелей, шумоизоляционных экранов, рекламных щитов, стен домов и барьерных ограждений. Механизм действия — работа щетки, которая чистит после предварительного увлажнения моющим раствором. В кузове машины находятся съемные баки. Если их убрать, возможна транспортировка грузов. Для их погрузки имеется смонтирована краново-манипуляторная установка. Еще есть автономный моющий аппарат высокого давления, генератор с функцией сварки и фургон для перевозки рабочих. Преимущество миасской разработки перед западными аналогами — в цене. Автомобиль обойдется заказчикам вдвое дешевле аналога из Италии. Программа импортозамещения была инициирована правительством России в ответ на объявленные рядом стран экономические санкции. Ограничения, затронувшие большинство отраслей отечественной промышленности, были введены после начала военной спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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