Военкор Куксенкова: Россия и Украина обменялись телами солдат

04 июня 2022 в 04:18 Размер текста - 17 +

Россия и Украина обменялись телами солдат 160 на 160, сообщила Ирина Куксенкова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и Украина совершили обмен телами военнослужащих, погибших в ходе специальной операции. Об этом сообщает военный корреспондент Ирина Куксенкова. «Совершен обмен телами погибших между Россией и Украиной. Поменяли 160 на 160», — написала Ирина Куксенкова в своем telegram-канале. Уточняется, что обмен производился на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Ранее также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену военнопленными с Россией. В Министерстве иностранных дел РФ раскрыли условия для обмена пленных националистов батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель — демилитаризация и денацификация территории. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Россия и Украина совершили обмен телами военнослужащих, погибших в ходе специальной операции. Об этом сообщает военный корреспондент Ирина Куксенкова. «Совершен обмен телами погибших между Россией и Украиной. Поменяли 160 на 160», — написала Ирина Куксенкова в своем telegram-канале. Уточняется, что обмен производился на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Ранее также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену военнопленными с Россией. В Министерстве иностранных дел РФ раскрыли условия для обмена пленных националистов батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель — демилитаризация и денацификация территории. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.