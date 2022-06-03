03 июня 2022

Военкор Куксенкова: Россия и Украина обменялись телами солдат

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Похороны Константина Глушкова. Челябинск, груз 200, 200
Россия и Украина обменялись телами солдат 160 на 160, сообщила Ирина Куксенкова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина совершили обмен телами военнослужащих, погибших в ходе специальной операции. Об этом сообщает военный корреспондент Ирина Куксенкова.

«Совершен обмен телами погибших между Россией и Украиной. Поменяли 160 на 160», — написала Ирина Куксенкова в своем telegram-канале. Уточняется, что обмен производился на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Ранее также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену военнопленными с Россией. В Министерстве иностранных дел РФ раскрыли условия для обмена пленных националистов батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России).

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель — демилитаризация и денацификация территории. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Россия и Украина совершили обмен телами военнослужащих, погибших в ходе специальной операции. Об этом сообщает военный корреспондент Ирина Куксенкова. «Совершен обмен телами погибших между Россией и Украиной. Поменяли 160 на 160», — написала Ирина Куксенкова в своем telegram-канале. Уточняется, что обмен производился на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Ранее также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену военнопленными с Россией. В Министерстве иностранных дел РФ раскрыли условия для обмена пленных националистов батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель — демилитаризация и денацификация территории. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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