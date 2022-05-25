В МИД РФ назвали условие обмена пленных «азовцев»*

Обмен возможен после суда, заявил Андрей Руденко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Обмен пленных боевиков батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) будет возможен после того, как они предстанут перед судом. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко.

«Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен [украинские боевики] будут осуждены, вынесен приговор. До этого все разговоры об обмене преждевременны», — рассказал Руденко ТАСС.

Ранее азовцы сдались в плен российским военным, покинув территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, пишет «Национальная служба новостей». Среди них были командир «Азова» Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламарь (Калина) и командир бригады морской пехоты ВСУ (Волына). Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пленных националистов «Азова» будет судить трибунал на территории республики, передает агентство Nation news.

* «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории России